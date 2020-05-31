Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Kedi yavrularına annelik yapıyor
Kedi yavrularına annelik yapıyor
1 ayda 5 motosiklet çaldılar
1 ayda 5 motosiklet çaldılar
SANKO Üniversitesi’nde sanal konferans
SANKO Üniversitesi’nde sanal konferans

Başkent’te kadın sağlığı için “gezici araç” hizmeti

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “GEZİCİ KADIN SAĞLIĞI ARACI” İLE İLÇE İLÇE BAŞKENTLİ KADINLAR İÇİN GEZECEK.

Başkent’te kadın sağlığı için “gezici araç” hizmeti

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “GEZİCİ KADIN SAĞLIĞI ARACI” İLE İLÇE İLÇE BAŞKENTLİ KADINLAR İÇİN GEZECEK.

31 Mayıs 2020 Pazar 12:29
1 Okunma
Başkent’te kadın sağlığı için “gezici araç” hizmeti

Kadın sağlığı için yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Gezici Kadın Sağlığı Aracı” ile ilçe ilçe Başkentli kadınlar için gezecek.

Büyükşehir Belediyesinin "Kadın Dostu Kent Adaylığı" sürecinde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi tarafından yürütülen “Yerel Eşitlik Eylem Planı” üçüncü dönemine girdi. Her dönemde kadınlara yönelik birçok yeni proje hazırlayan Kadın Danışma Merkezi, “Gezici Kadın Sağlığı Aracı Projesi” ile öncelikle kırsal mahallelerdeki kadınlara ulaşacak. Başkent’in tüm ilçelerinde muhtarlarla ve aile hekimleriyle görüşmeler gerçekleştirerek, koordinasyon içinde çalışacak olan ekip, gezici araçla dolaşarak yıl sonuna kadar 2 bin 500 kadına eğitim vermeyi planlıyor.

Tüm hazırlıkları daha önce tamamladıklarını ancak korona virüs salgını nedeniyle proje başlangıcını Haziran ayına çektiklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şaban Ünal, yapacakları saha çalışmasıyla Başkentli kadınlara daha kolay ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın desteğiyle projeyi hızlandırdıklarını vurgulayan Ünal, "Projemiz araç giydirme işleminden sonra 3 Haziran itibarıyla hayata geçiyor. Kadınlarımız bize gelemese de biz aracımız ile kadınlarımıza gidebileceğiz. Ankara’da yaşayan 3 milyona yakın kadın var ve hepsinin farklı ihtiyaçları var. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm farklı ihtiyaçları görerek, planlarımızı da bu yönde hazırlamalıyız. Bu nedenle bu yıl özellikle kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara gitmeyi istedik, proje fikri böyle çıktı. Kadınlar eğitimdeyken çocukları da unutmadık. Onlar için de anneleri eğitimdeyken eğlenebilsinler ve keyifli vakit geçirsinler diye oyuncaklar hazırladık” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mamak’ta kreşler 1 Haziran’a hazır
Mamak’ta kreşler 1 Haziran’a hazır
“Mavi gözlü dev” için sergi ve şiir dinletisi
“Mavi gözlü dev” için sergi ve şiir dinletisi
Ankara itfaiyesi uzaktan eğitim sistemine geçiyor
Ankara itfaiyesi uzaktan eğitim sistemine geçiyor
ATO Başkanı Baran’dan, yeni normale geçiş için vatandaşlara çağrı
ATO Başkanı Baran’dan, yeni normale geçiş için vatandaşlara çağrı
Mamak’ta cuma namazı öncesi maske ve seccade dağıtıldı
Mamak’ta cuma namazı öncesi maske ve seccade dağıtıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yağış nöbeti
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yağış nöbeti
Altındağ’daki spor tesisleri kapılarını açıyor
Altındağ’daki spor tesisleri kapılarını açıyor
Tarihi Ankara Kalesi sokakları hayat bulacak
Tarihi Ankara Kalesi sokakları hayat bulacak
Mamak’ın gecesi de gündüzü de ışıl ışıl
Mamak’ın gecesi de gündüzü de ışıl ışıl
Akyurt’ta camiler ibadete hazırlanıyor
Akyurt’ta camiler ibadete hazırlanıyor
Gölbaşı Belediyesi Şehit Ahmet Özsoy Hastanesi karşısına 8 büfe yapıyor
Gölbaşı Belediyesi Şehit Ahmet Özsoy Hastanesi karşısına 8 büfe yapıyor
Gölbaşı park ve bahçelerinde çalışmalar sürüyor
Gölbaşı park ve bahçelerinde çalışmalar sürüyor
Sokağa çıkma izninde Başkentli çocuklara sürpriz hediye
Sokağa çıkma izninde Başkentli çocuklara sürpriz hediye
Mamak Belediyesi parkları yaza hazırlıyor
Mamak Belediyesi parkları yaza hazırlıyor
Başkan Köse esnafa maske dağıttı
Başkan Köse esnafa maske dağıttı
Başkan Köse pazarcı esnafı ile kuaförlere siperlik ve maske dağıttı
Başkan Köse pazarcı esnafı ile kuaförlere siperlik ve maske dağıttı
Yunus Emre Halk Çarşısı hizmete açıldı
Yunus Emre Halk Çarşısı hizmete açıldı
Mamak Belediyesinden taksi duraklarına dezenfekte desteği
Mamak Belediyesinden taksi duraklarına dezenfekte desteği
Çankaya Belediyesi saatte 60 ton asfalt üretiyor
Çankaya Belediyesi saatte 60 ton asfalt üretiyor
Çankaya parklarına ilaçlı dezenfekte
Çankaya parklarına ilaçlı dezenfekte

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim