Başkent’te kadın istihdamına katkı: Okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın aile ve çocuk konusunda yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü sayesinde hem çalışan annelere destek sağlanacak hem de kadın istihdamı artırılacak. “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” programına katılarak sertifika almak isteyen lise ve dengi bölümlerden mezun olan kadınlar, 14 Ocak 2022 tarihine kadar online başvuru yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kadın, aile ve çocuk başta olmak üzere toplumsal öncelikli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

“Kadın dostu” uygulamalarla hem kadınların hayatını kolaylaştıran hem de ekonomik yönden destek olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de eğitimli kadın istihdamının artırılması için yeni bir projeyi başlatıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” programıyla hem çalışan annelerin güvenerek çocuklarını emanet edebileceği nitelikli bakıcıların yetişmesini sağlamayı hem de istihdama katkı sağlayarak kadınlara ekonomik yönden destek olmayı amaçlıyor.

380 saatlik ücretsiz eğitim

Özellikle çalışan annelerin ilköğretim çağı öncesindeki çocuklarının nitelikli bakıcılar tarafından bakım ve gelişim süreçlerinin sağlanmasına destek olarak kadın istihdamının da artırılması hedeflenirken, 380 saatlik ücretsiz tam gün eğitimler uzman eğitmenler tarafından verilecek. 16-18 kişilik sınıflarda 4 ayrı dönem yapılacak eğitimlerle bu yıl içinde toplam 200 kadının bu eğitimden yararlanması planlanıyor. Başvuru sürecini başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 14 Ocak 2022 tarihine kadar başvuruları online ortamda almaya devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika

Uzman eğitmenler tarafından A’dan Z’ye verilecek ‘Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi’ sayesinde kursa katılan kadınlar; çocukların gelişimsel özelliklerini ayırt etme, etkinliklerle çocukların gelişimini destekleme, buna uygun gelişimsel etkinlikler planlama ve bu konudaki temel bilgi ve becerileri öğrenmek imkânı bulacak.

Kursu başarıyla tamamlayanların Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika alarak evde bakım hizmetlerini üstlenmeleri ayrıca kreş/gündüz bakımevlerinde çocuk gelişimcilerine yardımcı personel olarak istihdam edilmeleri sağlanmış olacak.

Anneler eğitime çocukları eğlenceye

Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamının öncelendiği projede anneleri kadar çocuklarını da unutmadı.

2,5 ay boyunca derse girecek olan anneler yanlarında çocuklarını da getirebilecek. Kadın kursiyerler dersteyken güvenli alanların oluşturulacağı kursta çocukları da uzmanlar eşliğinde eğlenceli vakit geçirebilecek. Kursa başvuran Başkentli kadınlara ve çocuklarına Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca Ulus’tan Altındağ Kadınlar Lokaline kadar ücretsiz ulaşım hizmeti de sağlanacak.