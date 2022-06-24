Başkent’te JASAT 8 hırsızlık olayını aydınlattı

Başkent’te 5 ilçede meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aydınlatıldı.

Ankara’nın Çubuk, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Polatlı ilçelerinde meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayı JASAT tarafından aydınlatıldı. Hırsızlık olayları ile ilgili 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şahıs tutuklandı.