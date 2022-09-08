Başkent’te izinsiz gösteriye polis müdahalesi

Eğitim Sendikası üyeleri, geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu protesto etmek için Ankara’nın Çankaya ilçesinde toplandı.

Toplanan kalabalığa izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle uyarılarda bulunan polis ekipleri uyarıları dikkate almayan kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulundu. Toplanan kalabalık Öğretmenlik Meslek Kanunu’na protesto eden sloganlar attıktan sonra 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi.