Başkentte her şey sağlık için

Toplum sağlığını önceleyen çalışmaları sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘29 Eylül Dünya Kalp Günü’ kapsamında Kızılay Metro çıkışındaki sağlık kabininde sağlık taraması uygulaması başlattı. Başkentliler, Kalp hızı-Ritm Takibi, Kan Basıncı ve Oksijen Satürasyonu ile Kilo-Boy İndexi Ölçümlerini 3 Ekim tarihine kadar ücretsiz yaptırabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özel bir üniversitenin iş birliği, Kardiyovasküler Akademi Derneği’nin ise katkılarıyla “29 Eylül Dünya Kalp Günü” nedeniyle başkentte sağlık taraması uygulaması başlattı. Başkentliler, Kızılay Metro çıkışındaki sağlık kabininde 3 Ekim tarihine kadar ücretsiz Kalp hızı-Ritm Takibi, Kan Basıncı ve Oksijen Satürasyon ile Kilo-Boy İndeksi Ölçümü testi yaptırabilecek.

"Hedef sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak"

Toplumda sağlıklı yaşam bilincini oluşturmak amacıyla vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yaptıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “29 Eylül Dünya Kalp Günü etkinlikleri çerçevesinde 3 Ekim’e kadar sürecek bir sağlık testi uygulaması başlattık. Ufuk Üniversitesi ile iş birliği yapıyoruz. Ufuk Ünivertesi Kardiyoloji bölümündeki hocalarımız obezite, hipertansiyon konusunda vatandaşlarımızı aydınlatacak” diye konuştu.