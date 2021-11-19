Başkent’te geri dönüştürülebilir ürünler yeniden kullanıma kazandırılıyor

Ankara’da başlatılan geri dönüşüm projesi, işlevselliğini yitirmiş ürünleri kullanıma geri kazandırıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve BELMEK iş birliğinde hayata geçen programda eğitim görenlerin tasarladıkları eserler Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde sergilenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğini önleyerek geri dönüştürülebilir maddelerin yeniden ileri dönüşüm teknikleri ile kullanıma kazandırıldığı bir proje başlattı. “21-28 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası” kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BELMEK’lerle yapılan iş birliğinde metalden tahtaya kadar tüm atık malzemeler proje sayesinde hayat buluyor. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait depolarda bulunan kaba atıklar, 6 bölgedeki BELMEK kurslarında ahşap boyama, rölyef, patchwork, marangoz ve el sanatları gibi farklı branşlardaki eğitmenler tarafından onarılarak tasarlanıyor.

Atık materyaller esere dönüşüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, projeyle atık malzemelerin ileri dönüşümü ile sanatsal ürünlerin ortaya çıkarılmasını, insanların görsel hafızalarında yeniden kullanım bilincinin yer etmesini, ileri dönüşüme farkındalık kazandırılmasını ve bu bilincin gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor. BELMEK eğitmenleri tarafından atık materyaller kullanılarak hazırlanan eserler, 21-26 Kasım tarihleri arasında Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde sergilenecek.