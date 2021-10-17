Başkent’te geçici yurtlarda kalan öğrencilere iyilik hasadı

Ankara’da bir hayırsever, Çubuk Güldarpı Mahallesi’nde yer alan 7 dönümlük arazisindeki meyve ağaçlarında yetişen meyveleri Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı. Gönüllü gençlerden oluşan bir grup ve belediye ekiplerinin “İyilik Hasadı” adıyla topladıkları meyveler, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği geçici yurtlarda kalan öğrencilere dağıtılacak.

Ağaç dikiminden ev arayan üniversite öğrencilerinin barınma sorununun çözümüne kadar birçok konuda hayırseverlere çağrıda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘iyilik hareketi’ kapsamında Mehmet Yaşar Hacıoğlu adlı bir hayırsever, meyve bahçesinde yetiştirdiği meyveleri bağışladı. ATA Tohum Derneği gönüllüleri, belediye ekipleri ile “İyilik Hasadı” adı verdikleri etkinlikle bu meyveleri topladı. Hacıoğlu, Çubuk Güldarpı Mahallesi’nde yer alan 7 dönümlük arazisinde yetiştirdiği elma ve armutları Ankara’ya okumak için gelen öğrencilere bağışladı.

“Herkesin bu toplumsal dayanışmaya katılması gerekir”

Sosyal adalet konusunda herkese daha adil davrandığına inandığı için arazisinin kapılarını Büyükşehir Belediyesi’ne açtığını belirten Hacıoğlu, “Bu vatan hepimizin. İmkanı olan herkes, gücü oranında ülkeye geri vermek zorunda. Bizden öncekiler bize verdi. Onlar bizim için kefensiz yatıyorlar. Biz de onların çocuklarına yapabildiğimiz kadar vermek zorundayız. Vatandaş olarak ben buna inanıyorum. Herkesin bu toplumsal dayanışmaya katılması gerekir” ifadelerini kullandı.