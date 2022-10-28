Başkent’te "Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi” hizmete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin en büyük “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi” tamamlanarak hizmete açıldı.

Çayyolu’nda yapılan “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi” düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bakımevinde görme, işitme, ortopedik yönden gereksinimli ve normal gelişim gösteren 3 ve 6 yaş arası çocuklar birlikte eğitim görebilecek. Başkent’te yaşayan engelli çocukların sosyal hayata kazandırılması ve yaşıtlarıyla eşit şartlarda oynayabilmesi amacıyla 5 bin 600 metrekarelik alana inşa edilen bakımevi, Türkiye’nin en büyük bakımevi olma özelliğini taşıyor.

Açılışta konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye’nin en büyük engelsiz kreşini hizmete açtıklarını belirterek, “Projemizde engelsiz çocuk parkı, tarım alanı, geniş avlu ve amfi tiyatro yer alıyor. 3 ile 6 yaş arası görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli yavrularımız normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim görecek. Bu yönüyle de Türkiye’de bir ilk olduğunu düşünüyoruz. Tüm uzmanların önerdiği bu eğitim modelinde öncülük etmekten ve 5 bin 600 metrelik bu projeyi Ankara’mıza ve ülkemize kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Yavaş, konuşmasının ardından bakımevindeki sınıfları gezerek incelemelerde bulundu. Tören, Yavaş’ın eğitim gören çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.