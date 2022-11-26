Başkentte engelleri aşan park hizmete açıldı

Batıkent Ali Dinçer Dinlenme Alanı içerisine yapılan “Erişilebilir Yaşam ve Oyun Parkı” hizmete açıldı. Parkta, engelli bireylere yönelik özel oyun grupları ve parkurlar yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi (AKK) iş birliğiyle engelli çocukların aileleri ve arkadaşları ile birlikte keyifli vakti geçirebilmesi için yapılan “Erişilebilir Yaşam ve Oyun Parkı” hizmete açıldı. Batıkent Ali Dinçer Dinlenme Alanı içerisine kurulan parkta engelli çocuklara yönelik özel oyun grupları ve parkurlar yer alıyor.

Parkın açılışı için kurdeleyi EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Halk Ekmek Genel Müdürü Tamer Eski, ABB ve EGO bürokratları, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya ve engelli çocuklar kesti.