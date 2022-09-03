Başkentte ’Çizgi film’ ve ’Animasyon’ karakterleri sokağa indi

Başkentte düzenlenen çizgi film ve animasyon karakterlerine yer verilen “Manga ve Anime Festivali” gençlerden yoğun ilgi gördü.

Kızılay’da gerçekleşen “Manga Anime Festivali” birçok gencin yoğun ilgisiyle karşılandı. Festivalde anime severler, sevdikleri Cosplay(Kostüm sanatçısı) karakterleriyle buluştu. Festival 3-4 Eylül tarihleri arasında ücretsiz bir şekilde devam edecek.

“Beklediğimizden daha güzel geçiyor”

Festivalin organizatörlerinde Elif Akşit, 13 yıllık bir çizgi roman yayınevi olduklarını vurgulayarak, “Aynı zamanda Türkiye’nin 4 ilinde mağazalarımız var. Ankara’nın güzel bir konumu burası. Biz hep birlikte ‘Anime-Manga’ festivali düzenledik. Yayınlarımız da bu kültüre hitap eden yayınlar. Söyleşiler, film gösterileri, cosplay yarışmaları ve sergi var. Çok mutluyum çok keyifliyim. Beklediğimizden daha güzel geçiyor” diye konuştu.

“Bence Cosplay’i herkesin denemesi gerekiyor”

Festivale katılan Çağan Taha Koç, Cosplay’e birkaç ay önce başladığını ifade ederek, bu organizasyonun üçüncü fuarı olduğunu söyleyerek, “ Türkiye’de özellikle Ankara’da bu tarz etkinlik çok az oluyordu. Son senelerde çok fazla arttı. Bu şekilde artması gerçekten çok güzel olmuş. Bu sene içindeki beşinci-altıncı etkinlik bu ve devamı da geliyor. Bence Cosplay’i herkesin denemesi gerekiyor. İstediği karaktere bürünebildiğiniz için çok büyük bir mecra ve gerçekten eğlenceli bir şey” ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Yosun Selin Paktunç, bu etkinliklere 2015’ten beri katıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Cosplay yapıyorum ve Türkiye’de yayılması gerektiğini de düşünüyorum. Şu an ki etkinlikten baya memnunum. Çok mutluyum bunu yaymaları güzel bir şey. Özellikte sokakta olsun gizli saklı olmadan. Çünkü yaptığımız iş tiyatroya da giriyor aynı zamanda. Bir sanat, el emeği var. Buradan etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum.”

Japon kültüründe Manga Japonca çizgi film anlamına, Anime ise Japonca animasyon anlamına gelirken, her iki kültür eserinin de kökeni, yüzlerce yıllık Japon kaligrafi ve resim geleneğine dayanıyor.