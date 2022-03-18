Başkent’te ‘Çanakkale’den İstiklale Mehmet Akif’ konulu konferans düzenlendi

Başkent’te Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale’den İstiklale Mehmet Akif” konulu bir konferans düzenlendi.

Keçiören Belediyesi ve Türk Ocakları Ankara Şubesi tarafından Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Türk Ocakları Ankara Şube Başkanı Türkan Hacaloğlu ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansın açılışında konuşan Türk Ocakları Ankara Şube Başkanı Hacaloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nda askerlere "Size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum" sözlerini hatırlattı. Hacaloğlu, “8 metre siperler 3 dakika sürüyor, o sipere koşan herkes şehit oluyor. Ama hiç kimse ben hayatımı kaybedeceğim, çoluğum çocuğum, annem, babam var demeden koşa koşa ölüme giden bir milletin evladıyız. Üçlü çiviler, çelikten yapıyor İngilizler. Koşarken o çivilere ayağınızı bastığınız zaman ayağınız paramparça. Biz de ne var bir çarık var ama İngiliz’de bot var” diye konuştu.

Konferansa katılan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Altınok ise, “Tarihimizi, kültürümüzü, geçmişimizi öğrenelim. Bizi biz yapan değerlerimizi öğrenelim. Sosyal medya var amenna ama bir de gerçek dünya var. Bu cennet vatanı bize bırakan bütün yiğitlere, bütün kahramanlara selam olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi, yiğitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Program, Keçiören Belediye Başkanı Altınok’un Hacaloğlu’na çiçek takdim etmesiyle son buldu.