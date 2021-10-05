Başkent’te bir ilk: Sincan Kedi Tedavi Ünitesi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesinden yaralı hayvanların tedavisine kadar birçok alanda hizmet vermeyi sürdürüyor. Başkent’te bir ilke daha imza atan Büyükşehir Belediyesi, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde “Sincan Kedi Tedavi Ünitesi ve Rehabilitasyon Merkezi”ni hizmete açtı. Sahipsiz, travmaya maruz kalmış yaralı kedileri tedavi ederek kısırlaştırma işlemlerini yapacak olan merkez, rehabilitasyonu tamamlanan kedileri ise sahiplendirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te “her can değerlidir” sloganıyla yürüttüğü çalışmalarına her geçen gün yeni bir ivme kazandırıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, hayvanları koruma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde “Sincan Kedi Tedavi Ünitesi ve Rehabilitasyon Merkezi”ni hizmete açtı. Başkent’te ilk kez açılan ve 400 kedi kapasitesine sahip merkezde, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra sahiplendirme işlemleri de gerçekleştirilecek.

Sokak kedileri Büyükşehir Belediyesine emanet

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından hizmete açılan modern cihazlarla donatılan merkezde; sahipsiz, kaza ve travmaya maruz kalan kediler uzman veteriner hekimler tarafından tedavi edilecek.

Tedavisi tamamlanan kedileri sahiplendirmeye yönelik çalışmalar yapacak olan merkez, yalnız başına yaşamayacak durumda olan kedilerin ise bakımını üstlenecek.

Başkent’te ilk merkez

Gönüllü hayvanseverler ve Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyeleriyle birlikte merkezin açılışına katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“‘Başkent’te her can değerlidir’ mottosuyla çıktığımız bu yolda yeni bir projeyi daha hayata geçirdik. Açılışını yaptığımız tesiste en büyük önceliğimiz olan kısırlaştırma hizmetleri daha da hız kazanacak ve Ankara’da hayvan popülasyonunun kontrol altına alınmasında bizlere yardımcı olacak. Oluşturduğumuz merkezde kedilerin kısırlaştırma ve tedavi işlemlerinin yanı sıra sahiplendirilmelerini de sağlayacağız. Ayrıca bir bölümü hayatını tek başına sürdüremeyecek olan kediler için de yaşam alanı meydana getirdik.”

Sahipsiz sokak hayvanları için Büyükşehir Belediyesi ile sürekli iş birliği yaptıklarını ve Başkent’te ilk kez kurulan bu merkez nedeniyle heyecan duyduklarını belirten Aynur Baltacı, ise düşüncelerini, “Merkezi gezdim ve çok beğendim. Ben de sahipsiz kedileri besliyorum. Belediyemizin kısırlaştırma ve tedavi hizmetlerinden çok memnunum. Bilgi verdiğimiz yerlerdeki kedileri alıp, kısırlaştırıyor ve yine aynı bölgeye geri bırakıyorlar. Bu çok büyük bir incelik. Verilen hizmetlerden dolayı, başta Belediye Başkanımız Mansur Yavaş olmak üzere, Seyfettin Aslan’a, Mustafa Şener’e ve veteriner hekimlerimize çok teşekkür ederim.”