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Başkent’te bir araçta 6 adet tabanca bulundu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti esnasında bir araçta 6 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

ANKARA 24.06.2022, 15:57
Başkent’te bir araçta 6 adet tabanca bulundu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti esnasında bir araçta 6 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi’nde devriye faaliyetinde bulunan Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, park halindeki bir aracın yanında duran 4 kişiden şüphelendi. Aracın yanında duran Y.B., M.E.B., M.N.B., A.B. ve B.B. isimli şüpheli şahısların üst araması ve araç içinde yapılan detaylı aramada ele geçirilen 6 adet tabanca ve 207 adet fişeğe jandarma tarafından el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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