Başkent’te Ankara Döneri Festivali

Ankara Döneri Festivali’nde başkentliler dönere doydu. Festival alanını ziyaret eden vatandaşlara tezgahlarda ince ince kesilen dönerler dağıtıldı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde yer alan Üreğil Millet Bahçesi’nde ikincisi düzenlenen Ankara Döneri Festivali’ne yoğun katılım gerçekleşti. Festival alanında vatandaşlar pişirilen dönerleri tüketirken, Ankara Seğmenleri’nin gösterileri ve sanatçı Veli Erdem Karakülah’ın şarkıları ile oynadılar. Ankara dönerinin yanı sıra alanda tavuklu pilav ve çorba ikramında da bulunuldu. Mamak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pandemi sürecinde yaşanan zor zamanlardan sonra festivallerle Mamaklılarla buluştuklarını belirten Köse, “Zor zamanlar geçirdik. Özellikle salgın döneminde evden çıkmakta zorlandık. Bir taraftan salgın da nispeten azalmaya başladı. Bizde çoluk çocuk tüm hemşehrilerimizi bir araya getirelim dedik” ifadelerini kullandı.

Ankara’ya has bir lezzetle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını aktaran Köse, “Biz Mamak’ta büyük bir aileyiz. Biz ailemize ikramlarda bulunmak istedik. Festivalleri bu yüzden yapıyoruz. Biz ‘Angaralıyız ve Angara’da Angara döneri yenir’ diyoruz. Ankara Döner Festivali’nde size ikram etmek üzere sadece döner değil, tavuk pilav, çorba ve çay ikramında bulunuyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve böyle etkinliklerde buluşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Festivale ailecek geldiklerini belirten Mustafa Solak, “Normalde çalışıyoruz, festivale geldik ve etkinlikten dolayı memnunuz. Ailemle, çocuklarımla geldim. Ankara dönerini severiz. Biz Yozgatlıyız, orada da Arabaşı Festivalimiz oluyor. O festivale de katılıyoruz. Döner yiyeceğiz, memnunuz şu anda” dedi.

Pazar günlerini festivalde değerlendiren vatandaşlar, Döner Festivali’nden dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Ankara’nın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, festival için Belediye Başkan’ı Murat Köse’ye teşekkür etti.