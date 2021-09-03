Başkent’te açık hava sinema günleri kaldığı yerden devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınları ve yaşanan sel felaketlerinden dolayı ara verdiği kültür sanat etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen açık hava sineması etkinliği geçici süreyle verilen aranın ardından Şereflikoçhisar’da sinemaseverler sinemayı mobil tır üzerindeki dev ekrandan izleyerek keyifli bir akşam yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların keyifli zaman geçirmesi için kültür, sanat ve turizm etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çıkan yangınlar ve yaşanan sel felaketlerinden dolayı ara verilen etkinliklere yeniden başlarken “Açık Hava Sineması” 27 Ağustos tarihinde Şereflikoçhisarlılarla buluştu.

Bugüne kadar 8 ilçede mobil tır üzerindeki dev ekranlardan yayınladığı Türk filmlerini başkentlilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, son olarak Şereflikoçhisarlıları da nostalji yolculuğuna çıkardı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının düzenlediği “Açık Hava Sineması” etkinliği, Ankara’nın çeşitli ilçelerinde her hafta cuma ve cumartesi günleri saat 20.00’da Başkentlilerle buluşmaya devam edecek.