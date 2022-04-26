Başkentliler lavanta parkı ile buluşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri Çankaya Alacaatlı Mahallesi’nde kuracağı ‘Lavanta Parkı’ ile buluşturacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda 85 bin metrekarelik atıl alana Lavanta Parkı kuracaklarını belirterek, “Yeşilin Başkenti’nde geleceğe yaşanabilir bir nefes, çocuklarımıza temiz yarınlar bırakmak için çalışıyoruz. Farklı bitki türlerinin de yer alacağı parkımızı ağustos ayında tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

“Yeşilin Başkenti” projesi ile çevre dostu park ve ağaçlandırma çalışmalarını hayata geçiren ABB şimdi de Başkentlileri ‘mor güzellik’ olarak adlandırılan “Lavanta Parkı” ile buluşturmaya hazırlanıyor. Başkentlilere sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla seslenen ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Yeşilin Başkenti’nde geleceğe yaşanabilir bir nefes, çocuklarımıza temiz yarınlar bırakmak için çalışıyoruz. Alacaatlı Mahallesi’nde 85 bin metrekarelik atıl alana Lavanta Parkı kuruyoruz. Farklı bitki türlerinin de yer alacağı parkımızı ağustos ayında tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Çankaya Alacaatlı Mahallesi’nde atıl durumda bulunan 85 bin metrekarelik alana kurulacak Lavanta Parkı; koşu yolu, fitness, çocuk oyun alanı, Pati Park ve 125 araçlık otoparkı ile engelli-engelsiz ayrımı olmadan erişilebilir şekilde dizayn edilecek. Alanının doğal ve kültürel özellikleri göz önüne alınarak ekonomik ve uygulanabilir, bakımı kolay bir tasarımın tercih edileceği parka; 30 bin lavantanın yanı sıra Ankara iklimine dayanıklı, fonksiyonel, estetik açıdan düzgün formlu aromatik bitkiler (biberiye, ardıç, gaura ve kelebek çalısı) ve meyve ağaçları da dikilecek.

Yerli üreticilerden satın alınacak Huş, Ihlamur, Kırmızı Yapraklı Japon Akçaağacı, Pembe Çiçekli At Kestanesi, Salkım Söğüt ve Meşe başta olmak üzere Ayva, Elma ile Armut gibi meyve ağaçlarının yer alacağı parkta yaklaşık toplam 45 bin ağaç ve lavanta toprakla buluşturulacak. İhalesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan ve ağustos ayında tamamlanması planlanan parkın yapımına kısa süre içinde başlanacak.