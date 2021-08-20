Başkentliler güne büyükşehir parklarında sabah sporuyla başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sağlıklı ve zinde bir hayat için kent genelindeki 20 parkta düzenlediği ve haftada 6 gün gerçekleştirilen ücretsiz spor faaliyetlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla park ve dinlenme alanlarında başlattığı ücretsiz spor faaliyetlerine vatandaşlar yoğun katılım sağlıyor. Büyükşehir Belediyesinin sağlıklı ve zinde bir hayat için kent genelindeki 20 parkta sürdürdüğü spor faaliyetleri uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleşiyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri, haftanın 6 günü 7.30-11.00 saatleri arasında vatandaşlara spor eğitimi veriyor. Jimnastikten koşuya, esneme hareketlerinden spor aletlerinin kullanımına kadar birçok aktivitede vatandaşlara eşlik eden beden öğretmenleri, spor yaparken yapılan yanlışlar hakkında da bilgilendirmeler yapıyor.