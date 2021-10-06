Başkentliler ekimde 5 konser ile sanatçılarla buluşacak

Çankaya Belediyesi, ekim ayında düzenleyeceği 5 konserde Başkentlileri sevilen sanatçılarla buluşturacak.

Çankaya Belediyesi, Ankara’nın başkent ilan edilişi ve Cumhuriyet’in 98’inci yılını dört büyük konserle kutluyor. Konser dizisi, 9 Ekim’de Dikmen Karapınar’da düzenlenecek Koray Avcı konseriyle başlayacak. Genç sanatçı Zeynep Bastık da 15 Ekim’de Çayyolu’nda Çankayalılarla buluşacak. 16 Ekim’de ise Kuğulupark’ta İsmail Tunçbilek ve Şenay Lambaoğlu saz ve caz ile Çankayalılara müzik keyfi yaşatacak. Konser dizisi, 24 Ekim’de Cengiz Özkan konseriyle devam edecek. Esat Özgürlük Meydanı’ndaki konserde Özkan, sevilen türküleri Çankayalılar için söyleyecek. Çankaya ekim konserleri, 29 Ekim’de Cumhuriyet’in 98’inci yılı kutlamalarıyla final yapacak. Usta sanatçı Edip Akbayram, Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtpark’ta Başkentlilerle buluşacak.