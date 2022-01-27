Başkentliler ‘Düşünce Atölyesi’nde farklı dallardan uzmanlarla buluşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları “Felsefe, Sanat, Tarih, Edebiyat, Psikoloji, Sinema” konularının işleneceği Ankara US Atölyesi ile buluşturuyor. Farklı düşünce, perspektif ve mesleklerden uzman konuşmacılar, Yenimahalle Gençlik Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya gelecek. Atölye etkinlikleri, 29 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te Dr. Özgür Taburoğlu’nun “Psikoloji’de Küçük Şeylerin Önemi” konulu söyleşiyle başlayacak.

Ankara’yı sanatın ve kültürün de başkenti hâline getirmek için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri ‘Düşünce Atölyesi’ ile buluşturmaya hazırlanıyor. Başkentliler, Ankara US Atölyesi iş birliği ile düzenlenecek programlarda “Düşünce Düşlenir” temalı “Felsefe, Sanat, Tarih, Edebiyat, Psikoloji, Sinema” konularını uzmanlardan dinleyerek, farklı düşünce perspektifleri hakkında bilgi sahibi olacak. Felsefeden edebiyata, sosyolojiden sinemaya, psikolojiden tarihe kadar pek çok farklı konuda entelektüel yaklaşıma sahip uzmanlarla kendi düşünce dünyasına katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, Yenimahalle Gençlik Merkezi’nde “US Atölyesi”nde buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek atölyenin ilk konuğu 29 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te “Psikoloji’de Küçük Şeylerin Önemi” konulu söyleşi ile Dr. Özgür Taburoğlu olacak.