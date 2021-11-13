Başkentliler Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 10 Kasım Haftasında Atatürk’ü andı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenleyerek andı. Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen anma programlarına katılan Başkentliler, bisiklet turundan konserlere kadar birçok etkinlikte bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83. yıl dönümünde düzenlediği özel anma programları ile andı.

Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım haftası kapsamında; bisiklet turundan konserlere, tiyatrodan sergiye kadar çeşitli etkinliklerle Başkentlileri buluşturdu.

Ankara’ya üniversite okumaya gelen öğrenciler Ata’nın huzuruna çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e okumaya gelen ve barınma sorununu çözdüğü üniversite öğrencilerini Anıtkabir’e götürdü.

Çoğunluğu Anıtkabir’e ilk kez giden 230 kişilik öğrenci grubu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Ankara Kent Konseyi de 10 Kasım Atatürk’ü anma törenleri kapsamında Ankara dışından gelen bisiklet sürücüleriyle birlikte Anıtkabir’e pedal çevirdi.