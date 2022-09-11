Başkentli muhtarların sorunları masaya yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşi Nursen Yavaş ile birlikte binden fazla Başkentli muhtarla bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı’nda Başkentli muhtarlar ve aileleriyle bir araya gelerek muhtarların talep ve sorunları dinledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yavaş, “Muhtarlarımız ziyarete geldiğinde hep şu şikâyeti söylediler; ‘Biz mahallemizde bir sorun olduğunda belediyeye geldiğimizde derdimizi kimseye anlatamıyorduk. Hatta belediyenin kapısından giremiyorduk’ diyorlardı. Bizlerde daire başkanlarımıza talimat verdik bizzat daire başkanlarımız sizlerle ilgilendi. Muhtarlıklar Daire Başkanlığımız ve Muhtar Mobil Uygulaması ile sizlerin sorunlarını anında çözmek için uğraştık” diye konuştu.

Ekonomik şartlar ve 2 yıllık pandemi süreci nedeniyle bazı hizmetlerde gecikmeler yaşandığını belirten Yavaş, “Ama şunu bilin ki mutlaka ama mutlaka Ankara’nın her yerinde musluktan içilebilir suyu akıtmak için çalışıyoruz ve açıktan akan kanalizasyon kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Muhtarlara bazı ilçelerde su faturalarının yüksek gelme nedenlerini de anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

“Bazı ilçe belediyelerimizin mahalli olarak belediye meclislerinde kırsal bölge kararı almaları gerekiyor. Daha sonra bu kararı da Büyükşehir Belediyesine göndermesi gerekiyor. Bu kararı bazı ilçe belediyeleri almadığı için o bölgelerde su faturaları yüksek geliyor. Bu durum kanundan kaynaklanıyor. İlçe belediyeleri bu kararı alıp bize gönderdikleri zaman, biz de bir karar alıp bu su faturalarını neredeyse 4’te 1 fiyatına indiriyoruz. Ancak bu kararı almayan ilçe belediyeleri bizleri suçluyor.”

"14 Eylül’de yeni destekler açıklanacak"

Eskisi gibi yurt dışından bir şeyleri almadıklarını vurgulayan Yavaş, "Alman çiftçisini zengin etmiyoruz. Sizlere söz vermiştik, bizim çılgın projemiz yok, bizim en büyük projemiz Ankara halkını zengin etmek, Ankara çiftçisini kalkındırmak. En büyük projemiz kırsal kalkınma projemizdir. Dünya çapında örnek olacağız. 14 Eylül’de kırsal kalkınma ile ilgili toplantımız var. Bundan sonra vereceğimiz destekleri açıklayacağız. Geçen sene 28 bin çiftçimize destek verdik, şimdi ise müracaat sayısı 38 bini geçti. İsterse 100 bin olsun yeter ki Ankara halkı üretsin, cebine para girsin, kazandığı parayı da istediği gibi harcasın. Başkasının eline bakmasın. Bu tür çalışmalar varken sizlerden aldığımız parayı çöp projelere harcayamayız" açıklamasında bulundu.

"Ankara’yı sizlerle birlikte yöneteceğiz"

Ankara’yı muhtarlarla birlikte yönettiklerini ifade eden Yavaş, “Bundan sonraki süreçte de el ele vereceğiz. Sizler bizim elimiz, kolumuz, kulağımızsınız. O yüzden yine hep beraber sizlerin talepleri doğrultusunda Ankara’yı hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

Aileleriyle birlikte toplantıya katılan muhtarlar da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a düzenlenen piknik için teşekkür ederek, şunları ifade etti:

Pursaklar Merkez Mahalle Muhtarı Mustafa Onat, Muhtarlıklar Daire Başkanlığının bugünkü piknik ve muhtarlara yönelik diğer organizasyonlarını takdire şayan olduğunu ifade ederek, "Hizmetlerden çok memnunuz. Mansur Başkan’ımıza 7/24 ne zaman istersek alo dediğimizde yüzde yüz geri döner. Daire başkanlarıyla zaten Büyükşehir Belediye personeli gibi rahatlıkla görüşebiliyoruz. Bizim onları aramamızdan ziyade onlar bizi ‘Bir sıkıntınız var mı, bir isteğiniz var mı, hizmetlerden memnun musunuz?’ diye sürekli ararlar ve taleplerimizi sorarlar. Mansur Başkan’ıma bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Yavaş’ın konuşmasının ardından Kent Orkestrası sahne alırken, toplantıya katılan muhtarlar ve aileleri Ankaralı Yasin ve Veli Erdem Karakülah konserleri ile eğlendi.