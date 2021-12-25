Başkentli muhtarlara bilgisayar eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle muhtarlara yönelik başlatılan ücretsiz bilgisayar kursları yoğun ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi gelecek vizyonu ile insan odaklı uygulamalarına devam ediyor. Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle muhtarlara yönelik başlatılan ücretsiz bilgisayar kursları yoğun ilgi görüyor. Polatlı’dan sonra Çubuklu ve Akyurtlu muhtarlar da ilk defa bilgisayar eğitimi almaya başladı. 2 ay sürecek kursta muhtarlara temel bilgisayar eğitimlerinden sosyal medya kullanımına kadar teorik ve pratik eğitim veriliyor. Muhtarların temel hizmet kalitesini artırmak amacıyla açılan kursta, uzman bilgisayar eğitmenleri eşliğinde temel bilgisayar kullanımı, sosyal medya ve dijital uygulamaları kapsayan teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

“Haftada 2 gün muhtarlarımızın durumlarına göre eğitimlerimiz devam edecek”

Aile Yaşam Merkezlerinde iki ay boyunca haftada iki gün düzenlenen ücretsiz bilgisayar kursunda eğitim alan muhtarların verimliliklerinin ve iletişim güçlerinin arttığına dikkat çeken Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışı doğrultusunda Başkentli muhtarlara yönelik başlattığımız teknoloji eğitimine Polatlı’dan sonra Çubuk ve Akyurt ilçelerimizde de devam ediyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Muhtarlıklar Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütmüş olduğumuz çalışmalarda muhtarlarımızdan gelen talepleri değerlendirip A’dan Z’ye bilgisayar eğitimi veriyoruz. Bu eğitimlere ilk kez Polatlı ilçemizde 2 Aralık tarihinde başladık ve oradaki muhtarlarımız eğitimlerine devam ediyorlar. Eğitimler sayesinde artık sosyal medya kullanıyorlar hatta gördük ki başkanımızı da sosyal medyadan takip etmeye başlamışlar. Çubuk ve Akyurt’ta da muhtarlarımızın taleplerini karşıladık haftada 2 gün muhtarlarımızın durumlarına göre eğitimlerimiz devam edecek.”