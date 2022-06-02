Başkentli kadınların meslek edindiği BELMEK’te yaz dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kurslarının (BELMEK) yaz dönemi kayıt başvuruları 3 Haziran’da sona erecek.

Başkentli kadınların el becerilerini geliştirmek ve meslek sahibi olmak için tercih ettiği BELMEK’lerde yaz dönemi kurs kayıt başvuruları 3 Haziran tarihinde sona eriyor. Başkent’in dört bir tarafında yer alan merkezlerde yaz-kış devam eden kurslara katılmak isteyen kadınlar, Çankaya, Mamak, Yenimahalle, Çayyolu, Keçiören ve Sincan bölgelerindeki ana merkezlere nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvuru yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde BELMEK kurslarına katılan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika da veriliyor. Yaz dönemi kurslarında “Makine Nakışı, El Nakışı, Sim Sırma, İğne Oyası, Şiş Dantel, Tel Kırma, Dantel Anglez, Giyim, Mefruşat, Patchwork, Trikotaj, Yorganlama, Ahşap Boyama, Kumaş Boyama, İpek Pentur, Tezhip-Hat, Minyatür, Ebru, Çini, Seramik, Mozaik, Rölyef, Ahşap Rölyef, Taş Bebek, Takı Tasarımı, Gümüş İşlemeciliği, Turistlik El Sanatları, Ev Ekonomisi-Yemek, Resim, Kilim, El Örgücülüğü” olmak üzere toplam 31 branşta usta öğreticiler tarafından eğitim verilecek.