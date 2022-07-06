Başkentli hayvan yetiştiricilerine yem desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte hayvancılığı artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yerli üreticilere yönelik kırsal kalkınma desteği sunuyor. Ankara geneli küçükbaş hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine ücretsiz yem hizmeti sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığı artırmak, hayvancılığın gelişimine ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yerli üreticilere yem desteğinde bulunacak.

Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde ABB’ye ait Tarım Kampüsü’nde yaklaşık 500 dönümlük alana ekilen arpa, buğday, macar fiğ ve yulafın hasat işlemlerini yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 8 ilçede hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine hazırlanan kaba yemi ücretsiz olarak dağıtacak.

Online başvurular 17 Temmuz’a kadar devam edecek

Akyurt, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan, Kalecik ve Kızılcahamam ilçelerinde 1-50 arası küçükbaş hayvanı olan ve belirli kriterleri sağlayan hayvan yetiştiricileri, 15’er balya halinde yem desteğinden yararlanabilecek.

Ankara’da ekonomik yönden zor günler geçiren küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek olmayı amaçlayan ABB, 17 Temmuz 2022 tarihine kadar “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden online başvuruları alacak.