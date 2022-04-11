Başkentli çocuklar ara tatilde hem öğreniyor hem de eğleniyor

Feza Gürsey Bilim Merkezi, öğrencilerin ara tatilini dolu dolu geçirmesi ve bilimi eğlenerek öğrenmesi için birbirinden farklı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. 17 Nisan’a kadar açık olacak “Bilim Atölyesi”ne katılmak isteyen minikler, velileri aracılığıyla ‘(0312) 317 99 19’ ya da ‘(0312) 596 90 00/2003-2004’ nolu telefonu arayarak rezervasyon ve kayıt yaptırabilecek.

ANFA Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Altınpark Feza Gürsey Bilim Merkezi, ara tatilde de Başkentli çocuklar ve farklı illerden ziyarete gelen çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla ‘Bilim Atölyesi’ açtı. Birbirinden farklı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan Feza Gürsey Bilim Merkezi, ara tatilde Başkentli çocukların boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri, bilimi, teknolojiyi eğlenerek öğrenmeleri ve el becerilerini geliştirmelerini amaçlıyor.

Çocukları erken yaşta bilimle tanıştırarak, uygulamalı olarak uzmanlar eşliğinde interaktif bir öğrenme ortamı sağlayan Bilim Atölyesi’nde yapılan deneylere aktif olarak katılan çocuklar, elektro akustikten fosillerin oluşumuna, mikro dünyadan kurutulmuş bitkilere kadar çeşitli bilgiler öğreniyor. Bilimin eğlenceli dünyasına çeşitli deneyler yaparak ve oyunlar oynayarak katılan çocuklar, her gün farklı branşlarda düzenlenen atölyelere ara tatilin başlamasıyla birlikte yoğun ilgi göstermeye başladı.

Feza Gürsey Bilim Merkezi eğitmeni Sinem Gürpınar Akbaş, öğrencilerden yoğun talep olduğunu ve ziyaretçi sayılarının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Ara tatilde çocuklarımıza yönelik etkinlikler ve atölye çalışmaları devam edecek. Mozaik Atölyemize katılan çocuklarımıza arkeoloji ve mozaik müzelerinden bahsederek, mozaik yaptık. Çocuklar oldukça eğleniyor, severek yapıyorlar. Her gün farklı bilimsel etkinlikler düzenliyoruz. Diş, kil, su roketi gibi çeşitli alanlarda atölyeler düzenliyoruz. Herkesi ziyaretimize bekliyoruz” dedi.

Veliler ise çocuklarının kaynaşarak sosyalleşmelerinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Rezervasyonla katılım sağlanan Bilim Atölyesi 17 Nisan’a kadar açık

Ara tatili bilimsel çalışmalarla geçirmek isteyen çocuklar, velileri aracılığıyla 17 Nisan’a kadar ‘(0312) 317 99 19’ ya da ‘(0312) 596 90 00/2003-2004’ numaralı telefonu arayarak kayıt ve rezervasyon yaptırabilecek.