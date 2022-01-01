Başkentin yeni hikayematiği "Ankaloji"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, vatandaşları okumaya teşvik amaçlı Metro ve ANKARAY istasyonlarına hikayematik olarak adlandırılan Ankaloji’ler yerleştirdi.

Başkentlilere konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlamak için çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan da raylı sistemlerde yolculuk yapan vatandaşları okumaya teşvik etmek, boş vakitlerini değerlendirmek ve bilgilendirmek için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Hikayematik olarak adlandırılan ‘Ankaloji’ler, Metro ve ANKARAY istasyonlarında yer almaya başladı.

İlk etapta 7 istasyona yerleştirildi

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Metro ve ANKARAY’da 7 istasyona yerleştirilen “Ankaloji”ler, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.Ankara Müzeleri, Roman-Hikaye, Ankara Kent Rehberi, Tarihte Ankara, Çocuk Hikayeleri, Büyükşehir İş Başında ve Ankara Hakkında Bunları Biliyor Musunuz? butonlarının yer aldığı Ankaloji’lerde hem Türkçe hem de İngilizce dil seçeneği bulunuyor. İlk etapta Kızılay Metro İstasyonu’na 2, Milli Kütüphane, ODTÜ, Beşevler, Dikimevi ve AŞTİ istasyonlarına da 1 olmak üzere toplamda 7 noktaya yerleştirilen Ankaloji’lerin sayısı önümüzdeki süreçte artırılacak.