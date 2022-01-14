Başkentin ulaşım filosu genişliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 377 otobüsten teslimat süreci tamamlanan 15’i solo, 20 adedi ise körüklü toplam 35 yeni otobüs daha yoğun hatlarda seferine başladı.

Başkentlilere ileri teknolojiye sahip daha güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu her geçen gün genişletiyor. 2013 yılından sonra ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ısrarlı mücadelesi sonrası satın alınan toplam 377 otobüsten 35’i daha teslim alındı.

Haziran ayı sonuna kadar otobüslerin teslimatları tamamlanacak

Aşama aşama teslimatları gerçekleştirilen otobüslerden son olarak 15’i solo, 20 adedi ise körüklü olan toplam 35 yeni otobüs EGO Genel Müdürlüğü tarafından Başkentlilerin hizmetine sunuldu. Ekonomik ömrünü tamamlayan otobüsler ve artan nüfus nedeniyle otobüs alımını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı ulaşım atağını sürdürmeye devam ediyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kredisi ve Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla alınan 301 otobüsün tamamını haziran ayı sonuna kadar envanterine katmayı planlayan EGO Genel Müdürlüğü, aralık ayında teslim alınan 85 otobüs ve BELKA A.Ş. tarafından elektrikli otobüse dönüştürülecek 22 otobüs de dahil olmak üzere toplamda 377 yeni otobüsü Ankaralıların hizmetine sunmuş olacak.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, gelen talepler başta olmak üzere saha denetim elemanlarının yaptıkları gözlemler neticesinde yeni otobüsleri yoğunluk tespit edilen hatlara verdiklerini açıkladı:

“Kent içi toplu ulaşımı rahatlatmak ve toplu ulaşımla ilgili Ankara’mızın sorunlarını çözebilmek amacıyla göreve başladığımız andan itibaren kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu çalışma neticesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile bir projeye başladık. Bu proje kapsamında 273 tanesi CNG’li, 28 tanesi ise dizel olmak üzere toplam 301 adet otobüs teslim edilmiş olacak. 2022 yılı haziran sonuna kadar bu araçların hepsi Ankara’ya ulaşmış ve Ankaralı hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak.”

Toplu ulaşımda öncelik can güvenliği

Toplu ulaşımda can güvenliğini önceleyen EGO Genel Müdürlüğü, son teknoloji ürünü otobüslerle engelli vatandaşların da rahat seyahat edebilmesini sağlıyor. Alçak tabanlı, klimalı, bisiklet taşımaya uygun, yolcu bilgilendirme ekranları, anons sistemi ve çift girişli USB girişi bulunan otobüslerde ayrıca yaşlı, hamile ve engelli yolcular için geniş koltuk ve tekerlekli sandalyelere özel alanlar yer alıyor.

Güvenlik donanımı ile dikkat çeken otobüslerde araç takip sistemi, kameralar ve kayıt sisteminin de bulunduğunu belirten EGO otobüs şoförü Murat Karakılıç, yeni alınan otobüslerin hem şoför hem de yolcular bakımından daha güvenli ve konforlu olduğuna dikkat çekti.