banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
Fatih Terim’den
Fatih Terim’den "Son imzam" paylaşımı!

Başkentin ulaşım filosu genişliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 377 otobüsten teslimat süreci tamamlanan 15’i solo, 20 adedi ise körüklü toplam 35 yeni otobüs daha yoğun hatlarda seferine başladı.

ANKARA 14.01.2022, 12:50
Başkentin ulaşım filosu genişliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 377 otobüsten teslimat süreci tamamlanan 15’i solo, 20 adedi ise körüklü toplam 35 yeni otobüs daha yoğun hatlarda seferine başladı.

Başkentlilere ileri teknolojiye sahip daha güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu her geçen gün genişletiyor. 2013 yılından sonra ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ısrarlı mücadelesi sonrası satın alınan toplam 377 otobüsten 35’i daha teslim alındı.

Haziran ayı sonuna kadar otobüslerin teslimatları tamamlanacak

Aşama aşama teslimatları gerçekleştirilen otobüslerden son olarak 15’i solo, 20 adedi ise körüklü olan toplam 35 yeni otobüs EGO Genel Müdürlüğü tarafından Başkentlilerin hizmetine sunuldu. Ekonomik ömrünü tamamlayan otobüsler ve artan nüfus nedeniyle otobüs alımını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı ulaşım atağını sürdürmeye devam ediyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kredisi ve Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla alınan 301 otobüsün tamamını haziran ayı sonuna kadar envanterine katmayı planlayan EGO Genel Müdürlüğü, aralık ayında teslim alınan 85 otobüs ve BELKA A.Ş. tarafından elektrikli otobüse dönüştürülecek 22 otobüs de dahil olmak üzere toplamda 377 yeni otobüsü Ankaralıların hizmetine sunmuş olacak.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, gelen talepler başta olmak üzere saha denetim elemanlarının yaptıkları gözlemler neticesinde yeni otobüsleri yoğunluk tespit edilen hatlara verdiklerini açıkladı:

“Kent içi toplu ulaşımı rahatlatmak ve toplu ulaşımla ilgili Ankara’mızın sorunlarını çözebilmek amacıyla göreve başladığımız andan itibaren kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu çalışma neticesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile bir projeye başladık. Bu proje kapsamında 273 tanesi CNG’li, 28 tanesi ise dizel olmak üzere toplam 301 adet otobüs teslim edilmiş olacak. 2022 yılı haziran sonuna kadar bu araçların hepsi Ankara’ya ulaşmış ve Ankaralı hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak.”

Toplu ulaşımda öncelik can güvenliği

Toplu ulaşımda can güvenliğini önceleyen EGO Genel Müdürlüğü, son teknoloji ürünü otobüslerle engelli vatandaşların da rahat seyahat edebilmesini sağlıyor. Alçak tabanlı, klimalı, bisiklet taşımaya uygun, yolcu bilgilendirme ekranları, anons sistemi ve çift girişli USB girişi bulunan otobüslerde ayrıca yaşlı, hamile ve engelli yolcular için geniş koltuk ve tekerlekli sandalyelere özel alanlar yer alıyor.

Güvenlik donanımı ile dikkat çeken otobüslerde araç takip sistemi, kameralar ve kayıt sisteminin de bulunduğunu belirten EGO otobüs şoförü Murat Karakılıç, yeni alınan otobüslerin hem şoför hem de yolcular bakımından daha güvenli ve konforlu olduğuna dikkat çekti.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11