Başkentin toprakları sıvı organik gübrelerle daha verimli

Arpadan buğdaya birçok arazide uygulanan ve yüzde 50’si hibe yüzde 50’si çiftçi katkı paylı sıvı organik gübreyi kullanmaya başlayan Başkentli çiftçiler arazilerinden yüksek verim alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas A.Ş. tarafından kırsal kalkınmaya destek olmak ve toprak verimliliğini artırmak amacıyla üretilen sıvı organik gübre, Başkentli çiftçilerden yoğun ilgi görüyor. Yerli üreticiler, yüzde 50’si hibe yüzde 50’si çiftçi katkı paylı olarak dağıtılan sıvı gübreyi arpadan buğdaya kadar tarım arazilerinde uygulamaya başladı.

Ekili arazilerde yüksek verim elde ediliyor

Kimyasal gübrelerin toprağa zarar vermesi nedeniyle harekete geçen BelPlas A.Ş., kimyasal gübrelerin zararlarını ortadan kaldırmak ve artan maliyetler karşısında zorlanan çiftçilere ekonomik yönden katkıda bulunmak amacıyla doğa dostu sıvı gübre üretti. BelPlas laboratuvarlarında üretilen ve organik maddeler içeren, besin değeri yüksek sıvı gübreyi kullanan Başkentli çiftçilerin ektikleri arazilerde gözle görülür verim artışı yaşanmaya başladı.

Bütçe dostu tarım ile çiftçiler daha da mutlu

Artan gübre fiyatları karşısında uygun fiyatlı BelPlas sıvı gübre desteği sayesinde çiftçilere bütçe dostu tarım imkânı sağladıklarını belirten BelPlas A.Ş. Ar-Ge Müdürü Özgün Kırdar, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın kırsal kalkınma projeleri çerçevesinde BelPlas olarak çiftçilerimize destek olmak amacıyla sıvı gübre ürettik. Dört çeşit sıvı gübremiz var. NPK’li sıvı gübre PRO 7 ve sıvı mikrobiyal gübremiz Profamik Land’i çiftçilerimize dağıttık ve uygulamalara başladık. Ürünü kullanan çiftçilerimizden oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özellikle veriminin gayet iyi olduğunu söylüyorlar” dedi.

İçeriğindeki yüksek organik madde konsantrasyonu ile yetişmekte olan ekinlerin daha dinç ve güçlü olmaya başladığına dikkat çeken Haymanalı çiftçiler, BelPlas sıvı gübre ile tarım topraklarının organik madde ihtiyacını karşıladıklarını ve artan verim ile yüzlerinin güldüğünü anlattı.

BelPlas A.Ş. sıvı gübre satışını internet üzerinden de sürdürürken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı talep eden çiftçilere sıvı gübre desteğinde bulunmaya devam ediyor.