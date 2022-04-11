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Başkent’in suyu dünya standartlarında

Ankara’da şehir şebekesine verilen ve musluklardan akan su, analiz raporlarına göre dünya standartlarında çıktı.

ANKARA 11.04.2022, 17:06
Başkent’in suyu dünya standartlarında

Ankara’da şehir şebekesine verilen ve musluklardan akan su, analiz raporlarına göre dünya standartlarında çıktı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, bir yandan kaliteli şebeke suyunu yaptığı iletim hatlarıyla Başkent’in dört bir tarafına ulaştırırken, bir yandan da musluklardan akan suyun kalitesini yaptığı analizlerle düzenli olarak kontrol ediyor. Barajlardan İvedik ve Polatlı Arıtma Tesisleri’ne, bu tesislerden de musluklara kadar tüm süreçte yılın 365 günü 2 bin 171 ayrı noktadan numune aldıklarını ve bu numuneleri teste tabi tuttuklarını açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, tüm analiz sonuçlarının Başkent’in suyunun temiz, sağlıklı ve dünya standartlarında olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. ASKİ laboratuvarlarının yanı sıra Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün de şebeke suyunu analiz ettiğine dikkat çeken Öztürk, “Yapılan tüm bu analizler, Başkentlilerimizin musluklarından akan suyu güven içinde tüketebilmeleri için” dedi.

Halk sağlığını önceleyerek tüm analiz raporlarının sonuçlarını şeffaflık anlayışı doğrultusunda günlük ve aylık olarak ASKİ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımladıklarını belirten Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

“ASKİ olarak bu numuneleri toplamda 76 ayrı parametrede analizlere tabi tutuyoruz. ASKİ’nin birçok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşa akredite laboratuvarında analiz edilen suyumuz, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Sağlık Bakanlığı denetimine de tabi. Yapılan analiz sonuçlarından da anlaşılacağı üzere, suyumuz tertemiz, kaliteli, güvenli ve içilebilir niteliktedir. Bu numunelerin 795 adedini metropol ilçe şebeke hattından, 308’ini diğer ilçe şebeke hatlarından, bin 59’unu mahalle (köy) şebekelerinden alıyoruz. Toplamda da 2 bin 171 numuneyi standartlar ölçüsünde teste tabi tutuyoruz.”

ASKİ olarak Başkent’in sadece içme ve kullanma suyunu değil atık suları da analize tabi tuttuklarının altını çizen Öztürk, “Bu çerçevede de 20 atıksu arıtma tesisimizden alınan numuneleri haftalık olarak talep edilen 4 ayrı parametrede, 8 paket atıksu arıtma tesisinden getirilen numuneleri de yine haftalık talep edilen 4 ayrı parametrede analiz ediyoruz” dedi.

“Şikayetler bina içi depo ve iç tesisatlarından kaynaklanıyor”

Özellikle sosyal medyada bazı vatandaşlar tarafından yapılan şikayetlerin nedenlerinin araştırıldığını vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

“Bu şikayetleri derhal değerlendirerek konuyla ilgili her türlü kontrol ve analizi yapıyoruz. Ancak yaptığımız kontrol ve analizler gösterdi ki bu şikayetlerin nedeni bina içi depo ve iç tesisat kaynaklı. Sürekli olarak belirttiğimiz gibi tüm vatandaşlarımız ev ya da apartmanlarında bulunan su depolarını düzenli olarak temizletmeli ve eskiyen borular da bakteri oluşumuna neden olduğu için kontrol edilmeli.”

Günlük kontrol ve izlemesi yapılan Ankara’nın şebeke suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik değerleri içerisinde yer aldığını ifade eden Öztürk, “Suyumuz ABD, Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile TS266 standartları değerlerine göre de güvenle içilebilir” dedi.

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