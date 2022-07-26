Başkentin Kadın Kooperatifleri, Yerli Birlikler ve Halk Ekmek’in ürünleri e-ticaret ile buluşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası, Kadın Kooperatifleri ve Yerli Birlikler tarafından üretilen ürünleri elektronik ticaret (e-ticaret) ortamında geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Başkentte yerli üretimi artırmak amacıyla ‘Başkent Market’ modelini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası şimdi de hem kendi üretimi olan ürünleri hem de Kadın Kooperatifleri ve Yerli Birlikler tarafından üretilen uygun fiyatlı ürünleri e-ticaret uygulaması ile daha geniş kitlelere ulaştıracak.

Bütçe dostu ürünlerin kolay erişilebilir olması amacıyla harekete geçen Halk Ekmek Fabrikası, “Güvenli Alışverişin Adresi” sloganıyla e-ticaret dönemini başlattı.

Geniş ürün yelpazesi e-ticaret ile buluşuyor

Başkent Marketlerde ve satış mağazalarında satılan taze, hijyenik ve yerli ürünler, “www.baskentmarket.com.tr” adresi üzerinden online olarak satışa sunulurken, kargo ile Türkiye’nin her yerinden sipariş verilebilecek.

Yeni uygulama ile Kadın Kooperatifleri ve Yerli Birliklere destek sağlamayı amaçlayan Halk Ekmek Fabrikası kendi ürettiği ürünleri de vatandaşlara daha kolay ulaştıracak.

Elektronik ticaret sisteminin özellikle pandemi sürecinde Türkiye’de ve dünyada hızlı bir ivme kazanmasının ardından çalışmalarını hızlandıran Ankara Halk Ekmek Fabrikası, glütensiz ürünler dahil toplamda 87 adet ürünü www.baskentmarket.com.tr adresi üzerinden satışa sundu.

Halk Ekmek güvencesiyle satışı planlanan ürünlere ait içindekiler kısmı, besin değer tablosu, alerjen uyarısı gibi zorunlu bilgiler de kurumsal satış birimi tarafından hazırlanarak e-ticaret sayfasına yüklendi.

Ürünler GİMAT Başkent Market’ten hazırlanarak kargoya veriliyor

ABB, fabrikada üretilen ambalajlı ürünler ile kooperatiflerin yöresel ürünlerini kargo ile vatandaşlara daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırmak amacıyla Başkent Market Gimat Şubesi’nde özel bir paketleme ve kargo alanı oluşturdu.

Vatandaşlar tarafından online alışveriş sitesi üzerinden verilen siparişler özenle hazırlanarak anlaşma yapılan kargo firması aracılığıyla Türkiye’nin dört bir tarafına ulaştırılacak. E-ticaret kapsamına alınan yöresel ürünler için kooperatiflerle ek protokol ve sözleşmeler yapılırken, üretici kooperatifleri ile de e-ticarette yer alan ürünler için yüzde 4-5 oranında iskonto yapılması kararı alındı.

Kargo ücretinin sipariş veren vatandaşa ait olacağı uygulamada satışa sunulan tüm ürünler Başkent Marketlerdeki raf fiyatı üzerinden geçerli olacak. Sanal alışveriş sisteminde kargo kaynaklı sıkıntılar yaşanmaması için sıvı ve cam türü ürünlerin satışı yapılmazken, kusurlu gönderilen ürünlerden kooperatifler sorumlu olacak.