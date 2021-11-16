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Başkent’in ilk “Ankara bisiklet master planı” görücüye çıkıyor

Başkent’te çevre kirliliğini azaltmak ve toplu taşımacılıkta bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından başlatılan 53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesini hayata geçirdi.

ANKARA 16.11.2021, 15:21
Başkent’in ilk “Ankara bisiklet master planı” görücüye çıkıyor

Başkent’te çevre kirliliğini azaltmak ve toplu taşımacılıkta bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından başlatılan 53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesini hayata geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan 53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesi için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Başkent’te 2040 yılına kadar kademeli olarak hayata geçirilmesi planlanan 210 kilometrelik “Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı” hazırladı. ‘Küresel Geleceğin Şehirleri Programı’ kapsamında hazırlanan master plan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde 19 Kasım Cuma günü saat 11.00’de kamuoyuna tanıtılacak.

EGO Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde devam eden bisiklet yolu projesinden sonra Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı da 2040 yılına kadar kademeli şekilde hayata geçirmeyi planladığı 210 kilometreden oluşan Başkent’in ilk “Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı”nı hazırladı. 53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesi ve master plan ile birlikte Başkent’e toplam 275 kilometre uzunluğunda 87 güzergah ve 38 istasyondan oluşacak bisiklet yolu kazandırılacak.

Master planını Başkan Yavaş tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak

‘Küresel Geleceğin Şehirleri Programı’ kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve ARUP iş birliğiyle hazırlanan, Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) fonu tarafından desteklenen “Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı” projesinin tanıtım toplantısı 19 Kasım Cuma günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek tanıtım toplantısına bu alanda çalışan ve proje paydaşları arasında yer alan Ankara Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, akademik çevreler, yabancı misyon temsilcileri ve bisiklet severler katılacak.

Açılış konuşmasını Yavaş’ın yapacağı master plan tanıtım toplantısında Büyükşehir Belediyesi, İngiltere Büyükelçiliği ve ARUP temsilcileri de sunum yaparak bisiklet kullanımı ve altyapıya ilişkin Başkent’in gelecek vizyonunu anlatacak.

Pilot bölge Batıkent

Kent içinde alternatif ulaşım olanakları sunmak, hareketliliği artırmak, trafik sıkışıklığını ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirilecek Ankara’nın ilk bisiklet master planında pilot bölge olarak Batıkent belirlendi. Batıkent’te projesi tamamlanan bisiklet yolu sanal gerçeklik uygulaması kullanılarak toplantıya katılanlara izletilecek.

Projede insan ve güvenlik ön planda

“Bisikletin, herkes için kent içi ulaşım türü olarak benimsenmesini ve toplu ulaşım sistemine entegrasyonunu sağlamak” vizyonuyla hazırlanan master planı, insanı merkezine alan kapsayıcı bir içeriğe sahip olacak.

Güvenli sürüş için gerekli tüm önlemlerin alındığı planda ayrıca park yeri ihtiyacından nüfus artış hızı ile bisiklet kullanım oranlarının ne şekilde değişeceğine, bisiklet kullanıcılarının alışkanlıklarından kullanım tercihlerine kadar birçok konuda uzmanların görüşü dikkate alınarak hazırlandı.

“Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı” kapsamında saha incelemesiyle belirlenen güzergahlardaki istasyonlar toplu taşıma araçlarına da entegre edilecek.

Bisiklet master planı Ankara iklim eylem planını da destekliyor

Master plan hazırlanırken online anket çalışmasıyla yaklaşık 10 bin Başkentlinin görüşü alınarak; ulaşım alışkanlıkları, bisikletli ulaşıma yaklaşımları ve bisiklet ağları üzerine verdikleri değerlendirmeler de göz önüne alındı.

Başkent’te bisiklet kültürünün gelişmesi, çevre dostu bisiklet ağının kurulması, şehirdeki hareketliliği ve kent sağlığını arttırmayı da amaçlayan “Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı” aynı zamanda çalışmaları devam etmekte olan “Ankara İklim Eylem Planı”nı da destekliyor.

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