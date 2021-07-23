Başkent’in içme suyu hatları asbestli borulardan temizleniyor

Ankara’da Polatlı, Beypazarı, Nallıhan, Çubuk, Şereflikoçhisar, Kalecik ve Evren’de yer alan asbestli hatlar kullanım dışı bırakıldı. Polietilen borularla yenilenen hatlarda çalışmalar tamamlandığında 13 ilçede 40 yıldır kullanılan yaklaşık 220 kilometrelik hat asbestli borulardan temizlenmiş olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanal İnşaat Daire Başkanlığı, tüm dünyada yasaklanan asbestli boruları kullanım dışı bırakarak, şebeke suyu hattını asbestli borulara paralel döşenen, ekonomik ömrü uzun, dayanıklı ve insan sağlığına zararsız polietilen borularla yeniliyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 125 bin kişinin yaşadığı Polatlı’nın merkez mahallelerinde yaklaşık 12,5 kilometre, 48 bin 732 kişinin yaşadığı Beypazarı’nda 20 kilometre, 28 bin kişinin ikamet ettiği Nallıhan’da 17 kilometre, Çubuk ilçesinde ise yaklaşık 17 kilometrelik asbestli borunun yenilendiğini açıkladı.

3 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen ’Polatlı ve Beypazarı İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi’nin ihale bedelinin 14 milyon 600 bin TL olduğunu, 25 Ağustos 2020’de yer teslimi yapılan ihalenin süre uzatımlı iş bitim tarihinin ise 8 Ağustos 2021 olarak belirlendiğini söyleyen Öztürk, asbestli boruların değişimi ile Polatlı ve Beypazarı’nda su kalitesinin artacağına dikkat çekerek, “Polatlı’nın merkez mahallelerinde 24 kilometre 532 metre içme suyu hattının yapımı tamamlandı. Hatta yaklaşık 12,5 kilometre asbest boruyu iptal ettik. Beypazarı’nın merkez mahallelerinde de 23 kilometre 231 metre içme suyu şebeke hattı inşa edildi. Burada da yaklaşık 20 kilometre asbest boru iptal edildi” ifadelerini kullandı.

Nallıhan’da çürüyen boruların değişimiyle kaçak su kaybı da önlenecek

“Nallıhan ve Ayaş İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi”nde ihale bedelinin 9 milyon 793 bin TL olduğunu, yer teslimi 10 Eylül 2020 tarihinde yapılan işin süresinin 270 gün olarak açıklandığını ifade eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

“Nallıhan’da mevcut hatlar ne yazık ki sürekli arızaya yol açıyordu. Borular çürüdüğü için hatta kaçak su miktarı da fazlaydı. Yenilenen hatla hem ilçeye daha sağlıklı su verilecek hem de kaçak su kaybı önlenecek. Nallıhan’da 24 kilometre 800 metre içme suyu hat imalatını tamamladık, 13 kilometre 438 metrelik hattın yapımı ise sürüyor. Böylece Nallıhan merkezde tamamı 38 kilometre 238 metre olan hattımız ile toplamda 25 kilometre asbestli borudan vatandaşlarımızı kurtarmayı planlıyoruz. İlçede şu ana kadar yapılan imalatlar ile yaklaşık 17 kilometre asbest hat yenilendi.”

Şereflikoçhisar ve Evren’de çalışmalar sürüyor

Çubuk merkez ve çevre mahallelerinde 45 kilometre 177 metre içme suyu hattı yapımının tamamlandığını belirten Öztürk, ilçede yaklaşık 17,5 kilometre asbest-pvc borunun iptal edildiğini ifade etti.

Nisan 2019 ve Haziran 2021 tarihleri arasında ASKİ’nin Ankara genelinde 750 kilometre 369 metre atık su, 238 kilometre 993 metre yağmur suyu, 2 milyon 996 bin 311 metre de içme suyu yatırımı yaptığına dikkat çeken Öztürk, “Evren, Şereflikoçhisar, Haymana, Elmadağ İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi” kapsamında Şereflikoçhisar’da yer alan 59 kilometre 138 metre asbestli hattın 53 kilometre 374 metresinin, Evren’de ise 57 kilometre 131 metre asbestli hattın 34 kilometre 894 metresinin yenilendiği bilgisini verdi. Kalecik ilçesinde 4 kilometre 482 metrelik asbestli hattı değiştirmek için de çalışmalara başlayan ASKİ ekipleri, şu ana kadar bunun 4 kilometrelik kısmını tamamladı.

Temelli’de de çalışmalar sürüyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz 2020’de Nallıhan ve Ayaş ilçelerinde asbestli boru değişimi için ihaleye çıkarken, Evren, Şereflikoçhisar, Haymana ve Elmadağ ilçeleri için de ayrıca ihaleye çıkıldı. Kullanım ömrünü tamamlamış borularla birlikte bu 4 ilçede yaklaşık 141 kilometre borunun yenilenmesi planlanırken, Çubuk, Akyurt ve Keçiören ilçelerindeki asbestli boruların değişimi için de düğmeye basıldı. ASKİ ayrıca Temelli’deki asbestli pvc boruların sağlıklı duktil borular ile değiştirilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.