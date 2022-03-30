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Başkent’in 1930-1980 arası sivil mimari belleğini anlatan sergi açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın 1930-1980 arası mimari yapılarından oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor. Başkent’in 50 yıllık sivil mimari mirasını gözler önüne seren sergi, Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu’nda 10 Nisan’a kadar gezilebilecek.

ANKARA 30.03.2022, 11:47
Başkent’in 1930-1980 arası sivil mimari belleğini anlatan sergi açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın 1930-1980 arası mimari yapılarından oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor. Başkent’in 50 yıllık sivil mimari mirasını gözler önüne seren sergi, Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu’nda 10 Nisan’a kadar gezilebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihine ışık tutan mimari yapıların gelecek nesillere tanıtılması amacıyla özel projelere imza atıyor. Ankara’da 1930-1980 yılları arasında “Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma, Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi" çerçevesinde seçilen mimari yapılarla ilgili sergi açıldı. Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu’nda açılan sergide, Başkent’in farklı bölgelerinde yer alan yapıların posterleri, maketleri, kartlar ve kartpostallar yer alıyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda açılışı yapılan sergi ile 1930-1980 yılları arasında konut özelinde sivil mimarlık yapılarına dikkat çekmek, bu yapıların araştırılması, belgelenmesi ve kültür mirası olma özelliklerinin ortaya konularak korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Ankara’nın kültür ve tarih turizminde hak ettiği yeri alması için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Buradaki amacımız özellikle 1930-1980 yılları arasındaki 50 yıllık bir kesiti kapsayan Cumhuriyet döneminin 2’nci ulusal mimarlık süreci diyeceğimiz bölümde yapılmış Ankara’nın kimlikli binalarının, eserlerinin unutulmaması, kent belleğinde yer alması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bundan sonraki süreçte de gerek Cumhuriyet öncesi gerek Cumhuriyet ile birlikte Ankara’da var olan tüm tarihi, doğal, kültürel, arkeolojik eserlerin Ankaralı hemşehrilerimiz tarafından görünürlüğünü ve farkındalığını sağlayarak bu eserlere sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

“Nitelikli konutlara yönelik olarak duyarlılık oluştu”

Başkent Üniversitesi tarafından 2011-2014 yılları arasında hazırlanan “Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma, Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi" hakkında bilgi veren Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı Nuray Bayraktar, serginin Ankara’nın bir dönem mimari tarihini belgelediğine dikkat çekti. Bayraktar, “Ankara modern bir başkent. Modern kent kurgusuyla ele alınmış, yeniden inşa edilmiş bir kent. Bu kentte pek çok kamu yapısının yanı sıra aynı dönemde inşa edilen çok özel, çok özgün konut yapıları da var. Ne yazık ki bu konut yapıları giderek korunamamaları nedeniyle yok olmakta ya da çok ciddi kabul edilemeyecek dönüşümler geçirmekte. Açtığımız sergiden başlayarak mimarlık ortamında ve toplumda konut konusunda bu nitelikli konutlara yönelik olarak duyarlılık oluştuğunu söylemek mümkün. Projenin temel niyeti bu yapılara dikkat çekmek, odaklanmak ve bu yapıları hem Mimarlar Odası’nın hem mimarlık ortamının hem de kullanıcıların gündeminde tutarak korunmalarını sağlamak” diye konuştu.

10 Nisan tarihine kadar açık olacak sergide Ankara’nın Çankaya, Altındağ, Mamak, Keçiören, Yenimahalle bölgelerinde tespit edilen nitelikli sivil mimari yapılar ile mimarlık tarihine ilişkin bilgiler görseller ve maketler aracılığıyla sergilenecek.

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