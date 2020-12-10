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Başkent yeni otobüslerine kavuşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 254 adet sıkıştırılmış doğalgazlı (CNG) otobüs alımı ve CNG Dolum İstasyonu kurulumu için gereken kredi için Hazine ve Maliye Bakanlığının onayının ardından ilk adımı attı.

ANKARA 10.12.2020, 18:12
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Başkent yeni otobüslerine kavuşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 254 adet sıkıştırılmış doğalgazlı (CNG) otobüs alımı ve CNG Dolum İstasyonu kurulumu için gereken kredi için Hazine ve Maliye Bakanlığının onayının ardından ilk adımı attı.

Başkentlilerin yıllardır beklediği yeni otobüslere kavuşmasına az kaldı. En son otobüsü 2013 yılında alınan Büyükşehir Belediyesi, yıllar sonra Ankaralıları yeni otobüslerle buluşturacak. Büyükşehir Belediye Meclisinde yeni otobüs alımı için kredi talebini gündeme getiren Başkan Yavaş’ın ısrarı sonrası oy birliğiyle karar alınırken, kredi talebi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylandı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kentsel sürdürülebilirlik programı kapsamında 57,1 milyon avroluk krediyi EGO Genel Müdürlüğünün otobüs filosuna kazandıracağı 254 adet sıkıştırılmış doğalgazlı (CNG) otobüs alımı ile CNG Dolum İstasyonu kurulumu için verdi. 20 yaşındaki mevcut otobüslerin çevreyi kirlettiği Ankara’da EGO Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılından sonra ilk kez alınacak 254 adet doğalgazlı otobüs sayesinde sera gazı emisyonlarının azaltılarak hava kirliliğinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor. EBRD kredisi kullanılarak iklim değişikliğiyle mücadele programı kapsamında Ankara’nın Yeşil Şehirler programında yer alan listede 44. üye olması da böylece sağlanmış oldu.

Avrupa ve İmar Kalkınma Bankası’nın kentsel sürdürülebilirlik programı kapsamında 57,1 milyon avroluk kredi kullanımı için sanal ortamda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner ve Sürdürülebilir Altyapı Grubu Genel Müdürü Nantida Parshad arasında mutabakat anlaşması imzalandı. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal’ın yer aldığı ve zoom üzerinden yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Çok mutluyuz. Bu iş birliği için çok teşekkür ediyorum. Malum artık dünyadaki küresel iklim krizi ülkemizde de kentimizde de artmaya başladı. Ankara’da, İstanbul’da barajlarda henüz su sıkıntısı yaşanmıyor ama yaşanacak seviyeye geldi. Aralık ayı neredeyse bitecek yağış yok. Bunun yanında bizim daha önceki yönetimin öncelikleri açısından maalesef altyapı konusunda çok eksiğimiz var. Bunların hepsinde hem verimlilik hem de insan sağlığı ve hayatını önceleyen yatırımlar yapmak için gayret ediyoruz. Bu konuda da sizlerden gelen destekten çok memnunuz. Önümüzde bir yandan hazırladığımız metro projemiz var. Şu anda projesi hazırlanıyor. Yapıldıktan sonra metroyla başlayıp başka projelerle devam eden iş birliklerini inşallah tekrar görüşeceğiz. Hayırlı olsun."
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