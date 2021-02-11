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Başkent ulaşımında yeni dönem: “Park Et Devam Et”

Trafik sorununu en aza indirmek için alternatif ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturan EGO Genel Müdürlüğü, araç trafiğini azaltmak ve araç kullanıcılarını toplu taşıma araçlarına yönlendirmek için çevre dostu bir uygulamayı daha 12 Şubat Cuma günü Milli Kütüphane İstasyonu’nda başlatacak.

ANKARA 11.02.2021, 14:06
Başkent ulaşımında yeni dönem: “Park Et Devam Et”

Trafik sorununu en aza indirmek için alternatif ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturan EGO Genel Müdürlüğü, araç trafiğini azaltmak ve araç kullanıcılarını toplu taşıma araçlarına yönlendirmek için çevre dostu bir uygulamayı daha 12 Şubat Cuma günü Milli Kütüphane İstasyonu’nda başlatacak.

Dünyadaki uygar örneklerine bakılarak geliştirilen sistem ile metro istasyonlarının içerisine ya da yakınına yapılacak “Park Et Devam Et” otoparkları sayesinde toplu taşıma araçlarının kullanımı özendirilecek. Ulaşımda metroyu tercih eden yolcular araçlarını park ettikleri otoparklardan ücretsiz yararlanacak. Araç kullanımının azaltılmasının hedeflendiği proje ile çevre dostu bir ulaşım sağlanırken, aynı zamanda toplu taşıma araçlarının kullanılması da teşvik edilecek.

Ankara Metrosu’nun 26 istasyonunda “Park Et Devam Et” otopark çalışmalarının devam ettiğini açıklayan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, 12 Şubat Cuma günü Milli Kütüphane İstasyonu’ndan başlayacak yeni uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

“Bizim en önemli projelerimizden biri de ‘Park Et Devam Et’. Bu proje ile araç kullananları toplu taşıma ve raylı sistemlere yönlendirerek kentteki araç trafiğini azaltmayı ve çevreci bir ulaşım hizmeti sağlamayı amaçlıyoruz. Ankara Metrosunda bulunan toplam 54 istasyon içerisinde 26 istasyon belirledik. Bunların içerisinden 2 istasyonu pilot bölge olarak seçtik. Bunlardan ilki Milli Kütüphane İstasyonu oldu. Buradaki otopark 2014 yılından beri boş tutulmaktaydı. 12 Şubat’ta buranın açılışını gerçekleştireceğiz. İkinci pilot bölge kapsamında seçilen Macunköy İstasyonu’nda da Fen İşleri Daire Başkanlığı çok yakında ihaleye çıkacak. Diğer istasyonlar için de yine yıl içerisinde ihaleye çıkılmasını bekliyoruz.”

Raylı sistem istasyonlarında veya yakınında bulunan otoparkların düzenlenerek hizmete açılması için çalışmalar hızlandırılırken, metroyu kullanan yolcular otoparktan ücretsiz yararlanacak. Kent trafiğini rahatlatacak projede otoparkı sadece araç park etmek için kullanan vatandaşlar için ücretli tarife sistemi uygulanacak. Otopark çıkış turnikelerinde tam biniş üzerinden ANKARAKART kullanılacak. Park Et Devam Et sistemini yalnızca otopark olarak kullanacak yolculara uygulanacak ücret tarifesi ise şöyle:

"0-15 dakika arası ücretsiz, 15 dakika - 1 saat arası 2 bilet, 1 saat - 4 saat arası 3 bilet, 4 saat - 8 saat arası 4 bilet, 8 saat-işletme bitiş 5 bilet, günlük 6 bilet."

Milli Kütüphane istasyonu otoparkı 430 araçlık kapasiteye sahip

‘Park Et Devam Et’ sistemi için seçilen 2 adet pilot istasyondan biri olan Milli Kütüphane İstasyonu içindeki 430 araçlık otopark 12 Şubat Cuma gününden itibaren hizmete girecek. Macunköy İstasyonu’nun ihalesine çıkmaya hazırlanan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, projesi hazır olan 17 istasyonun otoparkı için de 2021 yılı içinde ihale gerçekleştirecek. Diğer 6 istasyonun proje çalışmasının yapılmasının ardından Söğütözü İstasyonu için ise iş merkezi yüklenicisi ile yapılan protokol kapsamında 400 araçlık otoparkın yapılarak teslim edilmesi planlanıyor. ‘Park Et Devam Et’ projesinin uygulanacağı toplam 26 istasyon ise şöyle:

“Akköprü, Yenimahalle, Demetevler, Hastane, Macunköy, Ostim, Batı Merkezi, Mesa, Botanik, İstanbul Yolu, Eryaman 1-2, Eryaman 5, Devlet Mahallesi, Harikalar Diyarı, Fatih, GOP, Törekent, Koru, Çayyolu, Ümitköy, Beytepe, Tarım Bakanlığı/Danıştay, Bilkent, ODTÜ, Söğütözü, Milli Kütüphane.”
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