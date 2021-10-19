Başkent turizminin kalbi Ankara Kalesi ışıl ışıl

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in turizm merkezlerinden biri olan Ankara Kalesi’nde aydınlatma çalışmalarını hızlandırdı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Ankara Kalesi’nin bulunduğu Koyunpazarı Yokuşu, Karakaş ve Pirinç Sokak’ı rengarenk armatür lambalarla donattı. Geri dönüşümle yeniden kullanıma sunulan armatür lambalar sayesinde 100 bin TL tasarruf elde edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir yanında ihtiyaç duyulan sokak, cadde ve bulvarlarda aydınlatma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkent’in turizm merkezlerinden ve tarihi mekanlarından birisi olan Ankara Kalesi’nde de aydınlatma çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Koyunpazarı Yokuşu’nu da programına aldı. Kent Estetiği Daire Başkanlığına bağlı ekipler, esnaf ve vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Koyunpazarı Yokuşu’nu rengarenk dekoratif aydınlatma armatürleriyle donattı.

Geri dönüşümle 100 bin TL’lik tasarruf

Daha önce MKE Ankaragücü Spor Kulübü’ne ait Tandoğan Tesislerini baştan aşağı yenileyen Kent Estetiği Daire Başkanlığı, buradan çıkartılan ve kullanılmayan eski armatür lambaları onararak, bakımdan geçirdi.

Geri dönüşümlü malzemelerin yeniden değerlendirilmesi sayesinde 100 bin TL tasarruf sağlanırken, Koyunpazarı, Karakaş ve Pirinç Sokak’ta aydınlatma çalışmaları kapsamında 30 adet dekoratif armatür lamba kullanıldı.

Bölgenin tarihi dokusunu bozmadan gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda sokaklar kırmızı, beyaz, sarı, mavi ve turuncu dekoratif lambalarla rengarenk bir görünüme sahip oldu.