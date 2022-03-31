Başkent Marketler’de kuşbaşı ve kıyma uygun fiyattan satılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca Başkent Marketler ve fabrika satış mağazalarında kuşbaşı et ve kıyma, yarım ve birer kiloluk paketler halinde uygun fiyattan satılacak.

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, et satışında Ramazan ayına özel fiyat politikası uygulayacak. Ankara’daki üretici kooperatiflerinden temin edilecek sağlıklı, kaliteli, hijyenik ve güvenilir etlerden hazırlanacak kuşbaşı ve kıymalar, yarım ve birer kiloluk paketler halinde 1 Nisan’dan itibaren Başkent Marketler ve fabrika satış mağazalarında uygun fiyattan satılacak.

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski, Ramazan ayı boyunca 6 Başkent Market şubesi ile 3 fabrika satış mağazasında uygun fiyatla kuşbaşı ve kıyma satışı yapılacağını açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal yardım alan ailelere yönelik ocak ayında başlattığı ‘et desteği’nden sonra GİMAT, Batıkent, Etimesgut, Mamak, Kızılay ve ASKİ Başkent Market şubeleri ile Gökkuşağı, Mithatpaşa ve ABB Fabrika Satış Mağazalarında tüm Ankaralıların uygun fiyatlı et alabilmesini amaçladıklarını belirten Eski, şunları söyledi:

“Halk Ekmek Fabrikası ve Başkent Marketler olarak Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizin en uygun fiyatlardan kuşbaşı ve kıyma temin etmeleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Etlerimizi Ankara’nın çevre ilçelerindeki üretici kooperatiflerinden tedarik edeceğiz. Ankara’daki kooperatiflerden temin ettiğimiz etlerin tedarik, kesim ve satışa sunma sürecini bizzat kadrolu veteriner hekimimiz ve ziraat mühendisi zooteknistimiz yakından takip edecek. Analizlerini yaptırdığımız etlerden hazırlanacak kuşbaşı ve kıymaları Başkent Marketlerimiz ile fabrika satış mağazalarımızdaki reyonlarda en uygun fiyatla halkımıza satacağız.”

Başkent Marketler aracılığıyla hayvancılık ve tarımla uğraşan Ankaralı yerel üreticiler ile tüketiciler arasında tedarik zinciri kurduklarını ve bu sayede maliyetleri azalttıklarını ifade eden Eski, “Kırsal kalkınma projesi olan Başkent Marketler hem üreticilerin hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü. Aracıları ve komisyoncuları ortadan kaldırdığımız için her iki taraf da kazandı. İlk şubesini 29 Nisan 2020’de Etimesgut’ta açtığımız Başkent Market projesi sayesinde bugüne kadar 23’ü Ankara’dan olmak üzere ülke çapındaki 55 üretici kooperatif ve birlikten bin 234 kalem yöresel ürün satın aldık. Aralarında kadınlarımızın da kurucusu olduğu tüm üretici kooperatifleri ve birliklerine son iki yıl içerisinde yaklaşık 152 milyon TL’lik ödeme yaparak, onlara ekonomik katkı da sağladık. Önümüzdeki günlerde Başkent Market şubelerinin sayısını daha da artırarak hizmet ağını genişletmeyi öngörüyoruz” dedi.