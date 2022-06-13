Başkent EDAŞ’tan Ankara’ya 13 yılda 7 milyar lira yatırım

Hizmet verdiği tüm illerde kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Başkent EDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2009 yılından bu yana Ankara’daki çalışmalarına 13 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Elektriğin modern hayatın her aşamasında taşıdığı önemin bilinci ve sorumluluğuyla çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, 2009’daki elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devrinden 2021 yılı sonuna kadarki süreçte, Ankara özelinde 6.75 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Şirketin çalışmaları ve yatırımları hakkında şu bilgiler verildi:

Şirketin Ankara’daki bu yatırım çalışmalarına ek olarak 2017-2021 yıllarını kapsayan tarife döneminde, 73 bin 153 kilometre şebeke hattı ile 88 bin 842 adet şebeke unsurunun bakımını gerçekleştirdi. 257 milyon liralık bütçe ile tamamlanan söz konusu bakım çalışmalarıyla Başkent’in elektrikte arz güvenliği sağlandı. Ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin; işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3. şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunan şirket, devir tarihinden bu yana Ankara’nın gücüne güç kattı.

Kurulu güç 2 katına çıkarıldı, yarım milyona yakın arıza giderildi

Şirket, bu süreçte yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 260, trafo kurulu gücünü ise yüzde 93 oranında artırdı. Elektrik dağıtım şebekesine ilave 3 bin 821 megavat kurulu güçteki 4 bin 621 trafoyu devreye alındı. 9 bin 563 kilometre yeraltı Alçak Gerilim (AG) hattını, 3 bin 790 kilometre yeraltı Orta Gerilim (OG) hattını, 4 bin 48 km havai AG hattı ve bin 934 km havai OG hattını tesis edildi. Öte yandan şirket, 13 yılda elektrik dağıtım şebekesinde sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3. şahıs kaynaklı 434 bin 528 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.

10 milyonu aşkın müşteri talebi karşılandı

Şirket, hem artan enerji talebini karşılamak hem de doğası gereği süresi ve zamanlaması belirsiz olan arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarını sürdürdü. Yatırımların devreye alınmasında saha çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği için zorunlu olan planlı kesintiler gerçekleştiren Başkent EDAŞ, bu kesintilerin müşterileri olumsuz etkilememesi için kesintiye ilişkin zaman ve konum bilgilerini 48 saat öncesinden internet sitesi üzerinden paylaştı. İletişim ve adres bilgilerini güncel tutan müşterilerin" de bu bilgileri kısa mesaj yoluyla iletti.

Şirket, planlı veya plansız kesintilerle birlikte müşterilerin ihtiyaç duyacağı tüm konularda müşterilerine yardımcı olmak için 250 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Müşteriler için geliştirilen farklı kanallar olan; 186 Çağrı Merkezi, Başkent 186 Mobil Uygulaması, Baskentedas.com.tr Web Sitesi, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve sosyal medya kanallarında olmak üzere gelen toplam 10 milyon 301 bin başvuru değerlendirilerek müşterilerin talepleri karşılandı.