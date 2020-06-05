Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Başkent camilerinde hijyen önlemi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİDEN İBADETE AÇILAN CAMİLERDE HİJYEN ÇALIŞMALARINI ARTIRDI. GEÇTİĞİMİZ HAFTA UZUN BİR ARADAN SONRA İBADETE AÇILAN 65 CAMİDE CUMA NAMAZI ÖNCESİ DEZENFEKSİYON VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİREN BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, BU HAFTA DA CAMİ AVLULARI VE ÇEVRESİNDE 7/24 YOĞUN BİR TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON MESAİSİ YAPTI.

Başkent camilerinde hijyen önlemi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİDEN İBADETE AÇILAN CAMİLERDE HİJYEN ÇALIŞMALARINI ARTIRDI. GEÇTİĞİMİZ HAFTA UZUN BİR ARADAN SONRA İBADETE AÇILAN 65 CAMİDE CUMA NAMAZI ÖNCESİ DEZENFEKSİYON VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİREN BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, BU HAFTA DA CAMİ AVLULARI VE ÇEVRESİNDE 7/24 YOĞUN BİR TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON MESAİSİ YAPTI.

05 Haziran 2020 Cuma 10:03
4 Okunma
Başkent camilerinde hijyen önlemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecinde yeniden ibadete açılan camilerde hijyen çalışmalarını artırdı. Geçtiğimiz hafta uzun bir aradan sonra ibadete açılan 65 camide Cuma namazı öncesi dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, bu hafta da cami avluları ve çevresinde 7/24 yoğun bir temizlik ve dezenfeksiyon mesaisi yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir ibadete kapalı olan camiler, 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açıldı. Geçtiğimiz hafta cuma namazı öncesi 65 caminin dezenfeksiyon ve temizlik işlemini kısa sürede tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi camilerde hijyen önlemlerini artırarak, bu hafta da 7/24 çalışmalarını sürdürdü.Kent Estetiği Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, camilerde yoğun bir temizlik ve dezenfeksiyon mesaisi yaptı. Başkent’in A ve B grubu camileri arasında önemli bir yere sahip olan Hacı Bayram Camii’nde iç ve dış temizlik yapılırken, 11 kişilik dezenfeksiyon, 36 kişilik temizlik ve yıkama personeli ile 14 tanker ve basınçlı yıkama araçlarının yer aldığı temizlik ekibi, 65 caminin avlusu ve çevresinde titiz bir çalışma yürüttü.Başkentlilerin ibadetlerini gerçekleştirdiği camilerin başında gelen Maltepe Camii, Türkkonut Merkez Camii ve Kuzey Ankara Merkez Camii ve Külliyesi’nin de yer aldığı toplam 65 cami, Cuma namazı öncesi ibadete hazır hale getirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mamak günde 10 bin maske üretiyor
Mamak günde 10 bin maske üretiyor
Belediyelerde meydan okuma başlıyor
Belediyelerde meydan okuma başlıyor
Mamak’ta atıklar kalem ve mamaya dönüşüyor
Mamak’ta atıklar kalem ve mamaya dönüşüyor
ATO’dan dijitalleşme yolunda bir adım daha
ATO’dan dijitalleşme yolunda bir adım daha
Sincan Belediyesinden “akıllı iletişim yönetim sistemi” eğitimi
Sincan Belediyesinden “akıllı iletişim yönetim sistemi” eğitimi
Kütüphaneler randevu sistemine geçiyor
Kütüphaneler randevu sistemine geçiyor
Başkent’te korona döneminde sokak hayvanlarına 461 ton mama dağıtıldı
Başkent’te korona döneminde sokak hayvanlarına 461 ton mama dağıtıldı
Şelale Parkı yeni yüzüyle vatandaşın kullanımına sunulacak
Şelale Parkı yeni yüzüyle vatandaşın kullanımına sunulacak
Altındağ Belediyesi normalleşme kapsamında açılacak işletmeleri dezenfekte etti
Altındağ Belediyesi normalleşme kapsamında açılacak işletmeleri dezenfekte etti
Hizmete açılan işletmelerde dezenfekte çalışması
Hizmete açılan işletmelerde dezenfekte çalışması
Mamak’ta oyun odaları minikler için hazırlandı
Mamak’ta oyun odaları minikler için hazırlandı
İç hat uçuş seferleri yeniden başladı
İç hat uçuş seferleri yeniden başladı
Altındağ’a iki eser daha kazandırılıyor
Altındağ’a iki eser daha kazandırılıyor
Gölbaşı Belediyesinden vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı
Gölbaşı Belediyesinden vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı
Mamak’ta kreşler 1 Haziran’a hazır
Mamak’ta kreşler 1 Haziran’a hazır
Başkent’te kadın sağlığı için “gezici araç” hizmeti
Başkent’te kadın sağlığı için “gezici araç” hizmeti
“Mavi gözlü dev” için sergi ve şiir dinletisi
“Mavi gözlü dev” için sergi ve şiir dinletisi
Ankara itfaiyesi uzaktan eğitim sistemine geçiyor
Ankara itfaiyesi uzaktan eğitim sistemine geçiyor
ATO Başkanı Baran’dan, yeni normale geçiş için vatandaşlara çağrı
ATO Başkanı Baran’dan, yeni normale geçiş için vatandaşlara çağrı
Mamak’ta cuma namazı öncesi maske ve seccade dağıtıldı
Mamak’ta cuma namazı öncesi maske ve seccade dağıtıldı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim