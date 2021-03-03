Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ’Başkent Bülteni’nin dördüncü sayısı çıktı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Başkent Bülteni’nin dördüncü sayısı da yayımlandı. Hayata geçirilen projeler başta olmak üzere Ankara’da yürütülen belediye faaliyetlerine yer verilen bültene, dijital ortam ve Başkent Mobil uygulamasından da ulaşılabiliyor.

EGO otobüsleri, metro istasyonları ve Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında oluşturulan stantların dışında Büyükşehir Belediyesinin web sitesinden ve Başkent Mobil uygulamasından dördüncü sayıyı incelemek isteyen vatandaşlar, https://www.ankara.bel.tr/bulten/2021/04.pdf linki üzerinden indirerek de bülteni okuyabilecek.

Hem tasarım hem de zengin içeriğiyle ilgi gören ve aylık olarak yayınlanan bülten ücretsiz olarak dağıtılıyor.