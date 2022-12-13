Başkan Yıldızkayanın acı günü

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın babası Ahmet Yıldızkaya hayatını kaybetti.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın babası Ahmet Yıldızkaya (80) dün vefat etti. Geçen sene annesini kaybeden Yıldızkaya, bir süredir rahatsız olan emekli imam ve hafız babası Ahmet Yıldızkaya’yı toprağa verdi. Ahmet Yıldızkaya, dün çarşı camisinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defin edildi. Cenaze namazını ilçe müftüsü Hayri Cihangeri kıldırdı. Cenazeye MHP teşkilat başkanı ve genel başkan yardımcısı Sadir Dumaz, Etimesgut belediye başkanı Enver Demirel, Ülkü ocakları başkanı Abdullah Yüksel, Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.