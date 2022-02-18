Başkan Yıldızkaya’dan memura ve sözleşmeli personele sosyal denge desteği

Polatlı Belediyesi ve Türk Yerel Hizmet Sendikası (TYHS) arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi ile Polatlı Belediyesi’nde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin maaşlarında 500 Türk lirası iyileştirme yapıldı.

Polatlı Belediyesi’nde görev yapan memurlara enflasyon artışı ve hayat pahalılığı karşısında destek olmak amacıyla harekete geçen Polatlı Belediyesi, memur ve sözleşmeli personel maaşlarında 500 Türk lirası iyileştirme yaptı. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya konuya ilişkin açıklamasında, “İmkanlarımız ölçüsünde çalışma arkadaşlarımızın, personellerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Tüm memur arkadaşlarımızın maaşlarında iyileştirme yapmak amacıyla Türk Yerel Hizmet Sendikamız ile birlikte Sosyal Denge Sözleşmesi’ne imza attık. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sosyal Denge Sözleşmemizin hayırlı ve uğurlu olması dileklerimle tüm memur arkadaşlarımıza iyi çalışmalar diliyorum” dedi.

”Tüm memurlarımız adına belediye başkanımıza teşekkür ediyorum”

Memur maaşlarına 500 Türk lirası ilave katkı sunacak olan Sosyal Denge Sözleşmesi, Polatlı Belediye Başkanlığı’nda Belediye Başkanı Yıldızkaya, Türk Yerel Hizmet Sen Ankara Şube Başkanı Ergün Demir ve Türk Yerel Hizmet Sen Polatlı Temsilcisi Ahmet Soner Yılmaz’ın katıldığı törenle imzalandı. İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Türk Yerel Hizmet Sen Polatlı Temsilcisi Yılmaz, “Belediye Başkanımız Yıldızkaya’nın çalışan memurlarımızın ve sözleşmeli personellerimizin ekonomik durumlarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği sosyal denge desteğinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Elindeki imkanlar ölçüsünde memurlarımızın ekonomik durumlarının iyileştirilmesi noktasında verdiği destek dolayısıyla Türk Yerel Hizmet Sen ve belediyede memur olarak çalışan tüm arkadaşlarımız adına Belediye Başkanımız Yıldızkaya’ya teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.