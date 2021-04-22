Başkan Yavaş’tan 23 Nisan Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığı bir mesaj yayınladı. Zorlu pandemi koşullarında birlik ve beraberlik ruhunun hissedildiğini belirten Başkan Yavaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Millet iradesinin yansıması olan Yüce Meclis’in kuruluşunun 101. Yılına erişmenin büyük mutluluğunu yaşıyorum. Bu mutlulukla Ankaralıların ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Tarih boyunca zorların, yokların ve yoklukların üstesinden birlik ve beraberlik ruhuyla gelen aziz milletimiz, imkânsız denilenlerin nasıl mümkün olacağını tüm dünyaya defalarca göstermiştir. Ulusal egemenliğimizin simgesi Meclisimizin kurulduğu gün de bu tarihsel duruşun en önemli simgelerinden olarak benliğimizde yerini almıştır. Bizler de, özellikle zorlu pandemi koşullarının yaşandığı bugünlerde, yine birlik ve beraberliğin ne denli önemli olduğundan hareketle çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıldan bu yana sürdürdüğümüz “6 Milyon Tek Yürek” dayanışma hareketi, bu bilincin en somut örneklerinden olmuş, Ankara’nın “İyiliğin Başkenti” sıfatı ile anılmasına öncülük etmiştir. Bu dayanışma kervanına katılan herkese bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Başkentimiz, bu birlik ve beraberlik hareketi ile iyiliğin hastalıktan daha bulaşıcı olduğunu gözler önüne sermiş, yapılan çalışmalarımız uluslararası kamuoyu dahil olmak üzere büyük ilgi görmüştür. Asırlık gurur günümüz olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, etkinliklere bu sene de evlerimizden katılım sağlamak durumundayız. Bayram günü ABB TV’de birçok değerli online etkinlik ve programı takip edebilirsiniz. Kentimizi, sokağa çıkamasak da kurtuluş ve kuruluş ruhumuzdan kopmamak adına yine Al-bayrağımız ve Büyük Önder Atatürk’ün afişleri ile donattık. Bu zorlu günleri geride bıraktığımızda Bayramımızı elimizde bayraklar, dilimizde marşlarla, 7’den 70’e kol kola şekilde caddelerde coşkuyla kutlayacağımız konusunda bir kez daha söz veriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, aydınlık yarınlarımızın teminatı güzel çocuklarımız ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tekrar kutluyor; başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.