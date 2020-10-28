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Başkan Yavaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı

BAŞKAN YAVAŞ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NI YAYINLADIĞI MESAJ İLE KUTLADI

ANKARA 28.10.2020, 11:08
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Başkan Yavaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Uzun yıllar zorluklar ve yokluklar ile imtihan veren aziz milletimiz, Kurtuluş Savaşı’nda hürriyet ve bağımsızlığa olan tutkusu ile ayağa kalkmış, tüm dünyaya istiklalini ve kaderini kimsenin tahakkümüne bırakmayacağını bir kez daha göstermiştir. Bu meşakkatli ancak gurur dolu süreç, 29 Ekim 1923’te millet egemenliği ile taçlanmıştır" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir kutlama mesajı yayınlayan Başkan Yavaş mesajında şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünde Ankaralı hemşehrilerimizin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Uzun yıllar zorluklar ve yokluklar ile imtihan veren aziz milletimiz, Kurtuluş Savaşı’nda hürriyet ve bağımsızlığa olan tutkusu ile ayağa kalkmış, tüm dünyaya istiklalini ve kaderini kimsenin tahakkümüne bırakmayacağını bir kez daha göstermiştir. Bu meşakkatli ancak gurur dolu süreç, 29 Ekim 1923’te millet egemenliği ile taçlanmıştır. Cumhuriyetimizin ilanı, istikbalimizi birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü kurmak ve bizden sonraki nesillere aydınlık bir gelecek sunmak için en önemli adım olmuştur. Bizler de, Cumhuriyetin Başkent’i Ankara’yı yine birlik ve beraberlik ruhuyla, ortak akla değer veren yönetim anlayışıyla, çok çalışarak ve sürekli üreterek hak ettiği yerlere getireceğimize inanıyoruz. Bu sene pandemi süreci nedeniyle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sokaklarda yaşayamayacağız. Bu coşkuyu gönüllerde hissedecek ve Atatürk’ün bizlere emaneti olan Çubuk 1 Barajı Rekreasyon Alanı ile 42 projemizin açılış, temel atma törenini ABB TV ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlayarak evlerinize taşıyacağız. Genç Cumhuriyet’in ilk barajı olan bu eşsiz yapının içinde bulunduğu rekreasyon alanımızı, tüm doğallığı ve tarihi değerleri ile kentimizin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geçmişimizin değerlerine sahip çıkacak, yenilikçi bir anlayışla geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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