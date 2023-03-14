Başkan Yaşar, Tıp Bayramı’nı kutladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla makamında bir araya gelerek, bayramlarını kutladı.

Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran’ın da bulunduğu ziyarette, sağlık çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirten Başkan Yaşar, “Kutsal, saygın ve onurlu doktorluk mesleğini büyük özveriyle yerine getiren, insanı yaşatmak ve iyileştirmek için canla başla mücadele veren tüm hekimlerimizin ve sağlık personelimizin Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

"2 bin 434 depremzede evde sağlık hizmeti aldı"

Yaşanan deprem felaketinin ardından gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi gibi temel ihtiyaçların yanı sıra evde sağlık hizmeti de verdiklerini dile getiren Yaşar, “İlçemize deprem bölgelerinden çok sayıda vatandaşımız geldi. Elimizden geldiğince hepsine destek olmaya çalıştık. Sizler de bu süreçte 2 bin 434 depremzede vatandaşımıza evde sağlık hizmeti verdiniz. Hepinize Yenimahalle halkı adına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

"41 adet aile sağlığı merkezi kazandırdık"

Görev yetki alanında olmamasına rağmen ilçenin tüm mahallelerine sağlık ocağı yaptıklarını dile getiren Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak ilçemize 41 adet aile sağlığı merkezi kazandırdık. Amacımız vatandaşlarımızın yürüme mesafesinde sağlık hizmeti almasıydı. Bunu da her mahalleye bir sağlık ocağı yaparak gerçekleştirdik. Özellikle pandemi döneminde hastanelerdeki yoğunluğu azaltmada bu aile sağlığı merkezleri çok önemli bir görev üstlendi” diye konuştu.