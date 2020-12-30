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Başkan Taşdelen’den kadına karşı şiddete "Dur" çağrısı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Ankara Barosu ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Şiddet gören kadınlar, önlem ve hukuki destek için bizlere ulaşın" çağrısında bulundu.

ANKARA 30.12.2020, 13:48
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Başkan Taşdelen’den kadına karşı şiddete "Dur" çağrısı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Ankara Barosu ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Şiddet gören kadınlar, önlem ve hukuki destek için bizlere ulaşın" çağrısında bulundu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, akademisyen Dr. Aylin Sözer’in katledilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Genç bir kadın, şiddete karşı mücadele veren bir akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Bu vahim olayı lanetliyor, kıymetli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Daha da geç olmadan hepimizi derinden sarsan kadın cinayetlerinin son bulması için tüm hukuki ve sosyal önlemler derhal alınmalıdır" dedi.

Çankaya Belediyesi olarak kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Ankara Barosu ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Başkan Taşdelen, şiddet gören kadınlara "Önlem ve hukuki destek için bizlere ulaşın" çağrısı yaptı. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923’te gerçekleştirdiği Cumhuriyet devriminin en büyük “kadın devrimi” olduğunu kaydeden Taşdelen şunları söyledi:

“Bizler, kadını eve hapseden, kadını sadece ve sadece ‘evinin kadını çocukların anası’ olarak gören anlayışa sonuna kadar karşı çıkmak için çabalıyoruz. Kadına yönelik şiddetin, kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismarın zirve yaptığı bu dönemde, kadın haklarını yüceltmek, cinsiyet eşitliğini sağlamak için durmadan çalışıyoruz. Ankara Barosu ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile birlikte kadınlarımıza hukuksal destek ve eğitim desteği vermeye devam edeceğiz."

266 avukat gönüllü olarak çalışıyor

Türkiye’nin ilk Mor Bayraklı yerel yönetimi Çankaya Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Ankara Barosu ile birlikte konusunda uzman 45 rehber avukat ve 221 gönüllü avukattan oluşan kadrosuyla oluşturulan Adli Yardım Merkezi’nde şiddet mağduru kadınları korumak ve hukuki destek vermek için çalışıyor. Ankara Barosu ve Çankaya Belediyesi arasında belirlenen esaslara göre Adli Yardım Merkezi’nde görev yapan belediye personeli ve baro görevlisi, koordinasyonlu bir şekilde çalışıyor. Başvuruda bulunanların adli yardım alması gereken konular belirlenerek, avukatla görüşmesi sağlanıyor. Şiddete uğrayan ve uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru kişilerin adli yardım hizmeti talebinde bulunmalarında ise belediye bu kişilerin güvenli bir şekilde Ankara Barosu Gelincik Merkezi’ne intikalini gerçekleştiriyor. Mağdurların tüm bilgeleri ise gizli tutuluyor. Kadınların destek merkezlerine ulaşabilecekleri telefon numaraları ise şöyle:

"Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi: 0312 351 65 63

Sosyal destek Hattı: ALO 183

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı: 0212 656 96 96 ve 0549 656 96 96

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi: 0312 416 72 21

Ankara Barosu Gelincik Merkezi: 0312 444 43 06"
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