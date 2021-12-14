Başkan Şimşek’ten çocuklara kış hediyesi

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bot hediyesi ile miniklerin yüzünü güldürdü.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşılı 700 çocuğa bot hediye etti. Paylaşım Noktası’ndan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan botlar ile hem ailelerin hem de miniklerin yüzü güldü.” Bizler göreve geldiğimizden bu yana, yediden yetmişe tüm Gölbaşılıların her türlü ihtiyacında yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi çocuklarımız, dışarı çıktıklarında üşümesinler diye onlara ufak bir hediyemiz olsun istedik. Çocuklarımızın yüzünü bir nebze olsun güldürebildiysek bizler için bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Geleceğimizin mimarı çocuklarımızın ihtiyacı olan, huzuru ve mutluluğu onlara sağlamak bizlerin görevi” açıklamasında bulunan Başkan Ramazan Şimşek, yardımlarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Paylaşım Noktası ile Gölbaşılı vatandaşlara yardıma devam edeceklerinin altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ”Paylaşım Noktası ile Gölbaşılı vatandaşlarımızın meyveden sebzeye, bebek mamasından kıyafete kadar her türlü ihtiyacında yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.