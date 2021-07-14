Başkan Şimşek’ten 15 Temmuz mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 15 Temmuz silahlı darbe girişiminin 5. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağının vurgusunu yaptı.

15 Temmuz darbe teşebbüsü de diğer darbeler gibi Türk milletinin bağrına saplanmak istenen hain bir hançer olduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"15 Temmuz, yüce Meclisin tek vücut olarak hain namlulara direndiği, vatandaşlarımızın teröristlere geçit vermediği bir destandır. Gölbaşımızda memleketimizin birçok noktası gibi 15 Temmuz’da kurşun yağmuruna tutulmuştur. Tek yumruk olan halkımız şükürler olsun ki, hainlere, teröristlere ve alçaklara asla geçit vermemiştir. Yüce Türk Milleti, korkusuzca sokağa çıkıp, zulme kol kola direnmiştir. Hainlerin hevesleri kursaklarında bırakılmış; din, dil, ırk mezhep ayrımı olmaksızın her bir vatandaşımız şanlı bayrağımız etrafında birleşmiştir. Bugün yapmamız gereken; 15 Temmuz gecesinde darbecilere karşı koyan Milli ruhumuzu daima diri tutup, tek yürek olmaya devam etmektir. Aynı sahnelerin bir daha tekrarlanmaması, aynı acıların bir daha yaşanmaması, aynı yaraların yeniden kanamaması için bu ihanet şebekelerine karşı uyanık olup, düşmana geçit vermeyen çelik gövdemizi siper etmeye devam etmektir. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır. #15Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum”