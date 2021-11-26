Başkan Şimşek, Gölbaşı Park Eymir Toplu Konutları temsilcileriyle buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Park Eymir Toplu Konutları Yönetim Kurulu ve Temsilciler Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Park Eymir Toplu Konutları Yönetim Kurulu ve Temsilciler Kurulu üyeleri ile buluşmasında projelerini anlattı. Hayata geçirdikleri projelerle Gölbaşı’nı hak ettiği yere getirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Şimşek, Gölbaşı’nın tüm bölgelerine eşit hizmet götürdüklerinin altını çizdi. Başkan Şimşek, ”Gölbaşı Belediyesi olarak hizmetimizi Gölbaşı’mızın bütün bölgelerine eşit olarak götürüyoruz. Göreve gelirken seçim beyannamemizde de sunduğumuz birçok projemizi bugün geldiğimiz noktada hayata geçirmiş bulunuyoruz. Park Eymir nasılsa, Yavrucuk köyü nasılsa İncek merkez de belediyemizden aynı hizmeti alıyor. Meclis üyelerimiz ve bürokratlarımızla elimizden gelen her türlü desteği vatandaşımıza vermeyi sürdürüyoruz” dedi.

Yeni projelerinden bahseden Şimşek, katkılarından dolayı yönetim kuruluna ve temsilcilere teşekkür etti.