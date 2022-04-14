Başkan Oğuz’dan moral aşılayan ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yeni açılan Kahramankazan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Oğuz, hasta vatandaşlara sürekli olarak yanlarında olduklarını iletti. Oğuz, hastane personeliyle de sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

“Acil şifalar diliyorum”

Oğuz, Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını belirterek, göreve başladığı günden bu yana ailenin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Oğuz, “Bu doğrultuda hasta vatandaşlarımızı da ziyaret ediyoruz. Devlet hastanemizde yatarak tedavi gören ve evlerinde tedavileri devam eden vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hal hatır soruyoruz. Onlara bir nebze de olsa moral verebildiysek bu bizim için en büyük mutluluk. Mübarek Ramazan ayının hürmetine tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” diye konuştu.